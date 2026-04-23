Caro energia, Meloni al Consiglio UE: “serve più coraggio, aiuti fuori dal patto di stabilità”

Nel contesto del Consiglio Europeo informale ad Agia Napa, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un messaggio chiaro e diretto sulla gestione del caro energia, tema sempre più centrale per l’economia europea. “Noi dobbiamo trovare delle risposte, siamo venuti a cercarle qui. Penso che l’Europa debba essere molto più coraggiosa”, ha dichiarato il premier, sottolineando la necessità di un cambio di passo nelle politiche comunitarie. Il punto più rilevante per i lettori riguarda la richiesta avanzata dall’Italia: escludere gli aiuti di Stato destinati a contenere il caro energia dal calcolo del patto di stabilità, analogamente a quanto avviene per le spese militari finanziate attraverso il programma Safe. Una proposta che punta a garantire maggiore margine di manovra agli Stati membri.

La proposta della Commissione e i limiti evidenziati

Meloni ha riconosciuto alcuni passi avanti da parte della Commissione europea, ma ha evidenziato come non siano ancora sufficienti per affrontare la crisi in modo strutturale. “Chiaramente apprezzo la proposta che ha fatto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sul tema dell’energia. E’ un passo in avanti, ma non è sufficiente”, ha affermato. La questione centrale resta quella della flessibilità sugli aiuti di Stato, tema che secondo la premier deve essere affrontato con maggiore profondità per evitare disparità tra Paesi con diverso spazio fiscale.

Il rischio di interventi tardivi

Uno degli elementi più forti del discorso riguarda il rischio di agire troppo tardi, come già accaduto in passato. “Penso che sarebbe un errore – aggiunge – se noi credessimo di dover seriamente affrontare queste questioni solo quando siamo arrivati oltre, come è accaduto in passato. Perché, quando ci si muove troppo tardi, il prezzo che si paga è più alto”. Meloni ha quindi invitato l’Unione Europea a operare con maggiore tempestività e visione strategica, sottolineando la necessità di decisioni rapide ed efficaci per evitare conseguenze economiche più gravi.

Patto di stabilità e disparità tra Stati membri

Entrando nel merito delle politiche economiche, il presidente del Consiglio ha posto l’accento sulle differenze tra i Paesi europei. “Secondo me, bisogna ragionare con maggiore apertura, efficacia ed efficienza. E questo riguarda anche il tema del patto di stabilità. Si parla di aiuti di Stato nella proposta della Commissione, di una flessibilità sugli aiuti di Stato”. Il nodo principale è rappresentato dallo spazio fiscale non uniforme tra gli Stati membri. “Ok, è ragionevole e corretto – prosegue il premier – ma noi sappiamo che, quando si parla di aiuti di Stato, lo spazio fiscale non è lo stesso per tutti. E quindi, ovviamente, in quel caso bisogna ragionare su un modello per cui anche queste spese non vengono conteggiate, per esempio come si fa con il Safe sulle spese di difesa”.

Emergenza autotrasporto e impatto sull’inflazione

Un altro tema cruciale affrontato da Meloni è quello dell’autotrasporto, settore fortemente colpito dall’aumento dei costi energetici. “Dopodiché – continua Meloni – bisogna capire a quali settori ci si rivolge. Oggi abbiamo un’emergenza che è legata all’autotrasporto: tutti capiscono che di fronte a una situazione che sfugge di mano su quel settore, ci ritroviamo con un aumento che rischia di impattare su tutti i beni di consumo e che, quindi, diventa un problema di inflazione”.

Il legame tra caro energia e inflazione è evidente e rappresenta una delle principali preoccupazioni per governi e cittadini, con effetti diretti sul costo della vita.

L’interesse europeo oltre quello nazionale

Nel suo intervento, Meloni ha ribadito che la posizione italiana non mira esclusivamente a tutelare gli interessi nazionali, ma si inserisce in una visione più ampia. “Allora – dice ancora – tenere a bada l’inflazione non era una priorità dell’Unione Europea? Ecco, siamo venuti qui a portare la nostra posizione determinata, non per fare semplicemente l’interesse italiano, che è come sempre la cosa che per noi è più importante di tutte, ma per fare l’interesse europeo”. Un passaggio che sottolinea la volontà di contribuire a una strategia condivisa a livello comunitario.

La necessità di risposte tempestive

Il premier ha ribadito l’urgenza di un intervento rapido e coordinato. “Perché, se non si risponde per tempo su questi temi, si rischia di farsi molto male”, ha concluso. Il messaggio lanciato da Agia Napa appare dunque chiaro: il caro energia rappresenta una sfida che richiede decisioni immediate, maggiore flessibilità economica e una visione comune europea per evitare ripercussioni più gravi su inflazione, imprese e cittadini.