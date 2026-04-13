Catanzaro, vasto incendio tra Martirano Antico e Conflenti: Vigili del Fuoco in azione da ieri sera | FOTO e VIDEO

Proseguono senza sosta, dalla serata di ieri, le operazioni di spegnimento di un vasto incendio di vegetazione sviluppatosi nell’area compresa tra i Comuni di Martirano Antico e Conflenti, nel territorio del Catanzarese. Sul posto sono impegnate le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento di Lamezia Terme e dalla sede centrale, alle prese con un rogo che ha interessato ampie zone boscate e macchia mediterranea ad alto fusto.

L’intervento, supportato da 2 autobotti per il rifornimento idrico, ha consentito nelle fasi iniziali di circoscrivere e contenere le fiamme, evitando che l’incendio si estendesse verso le abitazioni presenti nelle aree limitrofe. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte, con l’impiego di oltre 15 unità operative e 6 automezzi. Sul posto sono presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli adempimenti di competenza. Il rogo risulta tuttora attivo. È stato richiesto l’intervento di un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), che valuterà il possibile impiego di mezzi aerei antincendio boschivo a supporto delle squadre già operative a terra.