Chernobyl, 40 anni dopo: perché l’ipotesi del terremoto è stata definitivamente scartata

Sono trascorsi 40 anni dalla notte del 26 aprile 1986, quando il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplose, cambiando per sempre la percezione globale dell’energia atomica e della sicurezza industriale. Quello che resta il più grave incidente della storia nucleare civile continua a essere oggetto di studi, ma anche di speculazioni che hanno cercato, nel tempo, di riscrivere le dinamiche di quei tragici istanti. Tra le varie tesi alternative emerse nei decenni successivi, una delle più persistenti riguarda un presunto evento sismico che avrebbe innescato la catena di eventi fatali prima degli errori umani accertati. Analizzare oggi queste ipotesi significa fare chiarezza tra i dati scientifici e le narrazioni nate in un periodo di scarsa trasparenza informativa, confermando come la scienza ufficiale abbia ormai definitivamente archiviato ogni dubbio sulla natura endogena del disastro, ribadendo la centralità delle responsabilità tecniche e umane già ampiamente documentate a livello internazionale.

La nascita di una tesi infondata

Mentre le indagini ufficiali condotte dall’International Atomic Energy Agency (IAEA) hanno stabilito che il disastro fu causato da una combinazione di difetti progettuali del reattore RBMK e gravi violazioni procedurali commesse durante un test di sicurezza, negli anni Novanta iniziò a circolare la cosiddetta “teoria del terremoto“. Come riportato dall’esperto INGV Alessandro Amato sul blog INGVterremoti, questa tesi fu proposta per la prima volta nel 1996 in un articolo di Vitali Pravdivtsev, il quale sosteneva che il reattore fosse stato danneggiato da un’esplosione provocata da un terremoto localizzato nei pressi dell’impianto alle ore 01:39 del 26 aprile.

Secondo questa narrazione, un piccolo evento sismico avrebbe colpito la centrale circa 10-16 secondi prima dell’esplosione principale. Nonostante l’assenza di prove solide, la teoria trovò spazio in diverse pubblicazioni fino ai primi anni Duemila, spingendo la comunità scientifica a esaminare nel dettaglio i dati sismologici dell’epoca per confermare o smentire tali affermazioni.

Le incongruenze tecniche rilevate dall’INGV

L’analisi moderna dei dati disponibili ha rivelato numerose falle metodologiche negli studi che sostenevano l’origine naturale del disastro. Amato sottolinea come negli anni Ottanta il monitoraggio sismico fosse limitato dall’uso di strumenti analogici con registrazione su carta, che rendevano estremamente difficili le analisi di precisione sui segnali captati. Tuttavia, le verifiche successive condotte da fisici e geofisici hanno smontato pezzo dopo pezzo l’impalcatura della teoria sismica.

“La teoria dell’origine sismica dell’incidente e i dati a supporto di questa tesi vennero poi esaminati in dettaglio da fisici nucleari e geofisici, esperti che verificarono il contenuto e le informazioni dell’articolo del 1996, trovando una grande quantità di errori“, spiega Amato nella sua analisi per INGVterremoti. Tra le anomalie più rilevanti, l’esperto evidenzia che la revisione dei tempi di origine del presunto sisma lo colloca in un momento coincidente o addirittura successivo all’esplosione stessa, rendendo impossibile un nesso di causalità.

Perché la geofisica esclude il terremoto

Oltre alla tempistica errata, vi sono ragioni fisiche insormontabili che portano a scartare l’ipotesi naturale. “I sismometri non avevano rilevato un chiaro segnale sismico associato a un vero terremoto“, scrive Amato, aggiungendo inoltre che “nessuno avesse riportato di aver avvertito lo scuotimento prima delle esplosioni“. Un evento sismico capace di danneggiare una struttura massiccia come quella di una centrale nucleare avrebbe dovuto avere una magnitudo significativa e sarebbe stato percepito chiaramente dalla popolazione e dal personale presente.

La ricostruzione dell’INGV conferma dunque che il disastro di Chernobyl rimane un monito legato esclusivamente alla gestione tecnologica e umana, liberando il campo da speculazioni che, per anni, hanno tentato di attribuire alla forza della natura una tragedia figlia dell’errore dell’uomo.