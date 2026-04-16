Clima, così il Super El Niño influenzerà la perdita di ghiaccio marino artico e l’inverno 2026-2027

Il ghiaccio marino artico sta attualmente subendo un deficit significativo, con le ultime osservazioni satellitari che rivelano la seconda estensione più bassa mai registrata a metà aprile. Questa tendenza di inizio stagione viene monitorata attentamente, poiché il Pacifico tropicale si sta dirigendo verso un forte evento El Niño, che si prevede influenzerà le regioni polari attraverso profonde connessioni atmosferiche. Con il progredire della stagione di fusione 2026, si prevede che lo sviluppo di un Super El Niño avrà un impatto sull’estensione e sul volume del ghiaccio marino artico. L’interazione tra le anomalie oceaniche tropicali e la calotta polare crea una serie specifica di condizioni atmosferiche che probabilmente influenzeranno i pattern meteorologici globali e il vortice polare stratosferico nelle prossime stagioni.

In un’analisi per Severe Weather Europe, Andrej Flis esamina lo stato attuale dell’Artico, gli ultimi sviluppi dell’ENSO e i meccanismi fisici che collegano il riscaldamento tropicale alla perdita di ghiaccio marino polare, analizzando anche le implicazioni a lungo termine per la stagione invernale 2026-2027 e il potenziale aumento delle perturbazioni stratosferiche.

Analisi del ghiaccio marino artico: monitoraggio del deficit della primaverile 2026

La regione artica è un vasto oceano e non presenta grandi masse continentali. È l’oceano più piccolo e meno profondo del mondo, nonché il più freddo. Date le sue grandi dimensioni e la sua posizione, può svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle condizioni meteorologiche stagionali. Il ghiaccio marino artico ha un proprio ciclo stagionale: la stagione della fusione inizia solitamente a fine marzo e dura fino a settembre inoltrato, raggiungendo un minimo prima che il ricongelamento inizi a ottobre.

Nel grafico, si vedono le linee relative agli ultimi 46 anni. La linea rossa tratteggiata indica la stagione del 2012, che detiene ancora il record per la minima estensione del ghiaccio marino da quando sono iniziate le misurazioni satellitari.

Se confrontiamo la situazione attuale (riquadro rosso) con gli anni passati, si può notare una grande differenza rispetto al 2025 (linea verde) e soprattutto rispetto ai decenni passati. L’estensione del ghiaccio marino è inferiore di circa 0,2 milioni di chilometri quadrati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Attualmente ci troviamo alla seconda minima estensione del ghiaccio marino per questo periodo dell’anno, con solo il 2019 che ha registrato un’estensione inferiore, visibile anche nel grafico come la linea più in basso.

Ma il ghiaccio marino artico è molto più di semplice estensione e area. Il grafico seguente mostra la variazione prevista della concentrazione del ghiaccio marino nei prossimi 10 giorni. È evidente che la stagione della fusione è nel pieno, con i bordi esterni della calotta glaciale che subiscono uno scioglimento completo e la conseguente scomparsa stagionale del ghiaccio marino.

Conoscendo l’area e lo spessore, si può calcolare il volume totale della calotta glaciale. Di seguito è riportato il grafico del volume del ghiaccio marino, che mostra un ciclo diverso, con il picco del volume raggiunto più tardi, solitamente a fine maggio, perché le regioni polari sono ancora fredde. Il volume del ghiaccio marino nel 2026 è inferiore a quello dell’anno scorso e si prevede che raggiungerà un picco significativamente inferiore rispetto a diversi anni recenti.

Questa non è una calotta glaciale sana e, in determinate condizioni meteorologiche, farà fatica a resistere al rapido scioglimento, potenzialmente raggiungendo un nuovo minimo storico a settembre. Questo fenomeno potrebbe essere ulteriormente amplificato dall’imminente evento El Niño, che secondo le previsioni attuali si trasformerà probabilmente in un Super El Niño, afferma Flis.

Evoluzione dell’ENSO: monitoraggio del passaggio verso un Super El Niño

El Niño è una fase calda del sistema ENSO. Questa è una regione dell’Oceano Pacifico equatoriale che alterna fasi calde e fredde all’incirca ogni 1-3 anni. El Niño altera significativamente la pressione tropicale e i pattern di circolazione, influenzando il clima in tutto il mondo, soprattutto durante un evento intenso. L’ultima analisi di superficie riportata di seguito mostra anche la regione principale dell’ENSO con zone fredde in via di scomparsa, e la maggior parte della regione presenta già anomalie positive. Si prevede che le aree centrali e orientali registreranno un aumento del riscaldamento nelle prossime settimane, a causa della risalita di un’onda di Kelvin calda sotto la superficie oceanica, spiega Flis.

Le onde di Kelvin intense possono portare importanti variazioni di temperatura in profondità sotto la superficie oceanica, come si può vedere nell’immagine sottostante. Mostra le ultime anomalie di temperatura oceanica subsuperficiale nel Pacifico tropicale, con una grande onda di Kelvin subsuperficiale a circa 100-250 metri di profondità.

Quest’onda di Kelvin oceanica, attualmente in movimento verso est, emergerà in superficie come un evento El Niño visibile. Queste onde di Kelvin sottomarine sono generate dalle raffiche di alisei occidentali sul Pacifico tropicale, a dimostrazione della forte connessione tra oceani e atmosfera.

Di seguito è riportata l’ultima previsione del modello ensemble dell’ECMWF per i prossimi mesi. Essa mostra un forte El Niño in sviluppo fino al 2026, che supererà la soglia di +2°C, rientrando nella categoria di Super El Niño. La maggior parte dei modelli ensemble supera questa soglia, puntando a valori ancora più elevati per il picco, che di solito si verifica intorno all’inverno, spiega Flis.

Possiamo avere un’idea più precisa di questo evento osservando l’ultima previsione dell’ECMWF per il periodo agosto-ottobre, che mostra una significativa anomalia di El Niño nel Pacifico tropicale e settentrionale. I valori dell’anomalia superano i +2°C in tutta la regione ENSO, in linea con l’intensità di un evento Super El Niño. Si possono inoltre osservare acque oceaniche calde intorno alla calotta polare.

Un Super El Niño viene scientificamente riconosciuto quando le anomalie della temperatura superficiale del mare nella regione Niño3.4 superano una soglia di +2,0 o superiore rispetto alla media a lungo termine. Questo parametro viene utilizzato per identificare eventi di elevata intensità in cui l’accoppiamento atmosferico è sufficientemente forte da spostare i pattern meteorologici globali in uno stato di forte impatto. Uno di questi impatti si fa sentire anche sul ghiaccio marino artico, a causa delle variazioni dei pattern di pressione globali e del conseguente trasporto di aria calda e fredda sulle regioni polari.

Connessioni atmosferiche: come El Niño influenza il ghiaccio marino artico

Il picco della stagione di fusione del ghiaccio marino si verifica a settembre, quando si raggiunge la minima estensione. Per questo motivo, nelle previsioni o nelle rianalisi passate si tende a considerare il periodo agosto-ottobre per avere un’idea più precisa di come può evolversi l’intera stagione di minimo. Di seguito è riportata una rianalisi del pattern di anomalia di pressione di settembre durante gli ultimi 4 eventi Super El Niño, con le frecce che indicano il flusso d’aria. Si può osservare la zona di bassa pressione nel Pacifico settentrionale e nelle Aleutine, che convoglia aria più calda nelle regioni artiche occidentali e centrali. Allo stesso tempo, una corrente più fredda interessa la parte orientale dell’Artico.

Nell’immagine sottostante si può notare il tipico impatto di El Niño sul ghiaccio marino, che mostra aree con concentrazioni di ghiaccio più alte o più basse durante il mese di minimo. Ciò che si osserva è simile al flusso d’aria previsto, che indica un aumento dello scioglimento sotto la zona di corrente calda nel Mare di Beaufort e nell’Oceano Artico centrale.

Se consideriamo le previsioni effettive dell’anomalia di concentrazione del ghiaccio marino di settembre, elaborate dall’ECMWF, si può notare una stagione di scioglimento superiore alla media nella maggior parte della regione artica. Questo è particolarmente significativo nelle regioni esterne, che negli ultimi anni hanno registrato per lo più uno scioglimento completo, evidenzia Flis.

Anche le previsioni della pressione a livello del mare (MSLP) spiegano perché le attuali previsioni supportano una stagione di scioglimento più intensa. Si può notare una zona di bassa pressione sul Pacifico settentrionale e sulle Aleutine. Questo è un tipico effetto di El Niño, che contribuisce a convogliare un flusso d’aria più calda nell’Artico. Nelle regioni orientali, un’area di alta pressione si trova sulla Scandinavia, contribuendo ulteriormente a un flusso d’aria più calda.

Ma in che modo la minore estensione del ghiaccio marino artico influenza il clima invernale negli Stati Uniti, in Canada e in Europa? Un elemento chiave in questa connessione è probabilmente il vortice polare stratosferico.

Circolazione invernale: il legame tra ghiaccio marino e vortice polare

Il vortice polare è l’ampia circolazione invernale sull’emisfero settentrionale (e meridionale). Si può immaginare come un muro rotante sopra le regioni polari, che si innalza dalla superficie fino alla stratosfera (oltre 50km di altezza), intrappolando al suo interno l’aria fredda polare. Il vortice polare è diviso in due strati che monitoriamo ogni inverno: la stratosfera sopra e la troposfera sotto. Il primo si trova ad un’altitudine maggiore, il secondo a un’altitudine inferiore. Il vortice polare si innalza attraverso entrambi gli strati, ma con forme, intensità e impatti diversi.

Lo stato della parte stratosferica del vortice polare ha un impatto importante sulla circolazione inferiore. Un vortice polare forte e stabile intrappola l’aria più fredda nelle regioni polari, impedendole di disperdersi verso le latitudini inferiori. Questo crea condizioni climatiche più miti per la maggior parte degli Stati Uniti e dell’Europa. Quando il vortice polare viene perturbato o collassa, non è più in grado di contenere l’aria fredda, rilasciandola verso le medie latitudini. Questo permette all’aria fredda di riversarsi negli Stati Uniti e in altre regioni di media latitudine. Abbiamo osservato diversi casi simili durante l’inverno scorso, con conseguenti eventi di freddo anomalo negli Stati Uniti e in Canada.

Di seguito è riportata un’analisi dell’anomalia di pressione stratosferica durante gli inverni caratterizzati da Super El Niño. Si può notare che durante gli inverni caratterizzati da un Super El Niño, il Vortice Polare si indebolisce e il suo nucleo viene spostato da un’area di alta pressione stratosferica. Questa è una delle perturbazioni che possono influenzare le condizioni meteorologiche negli strati più bassi dell’atmosfera.

Possiamo anche analizzare il segnale proveniente dal ghiaccio marino. Nell’immagine sottostante, si può osservare la potenziale correlazione tra la riduzione dell’estensione del ghiaccio marino e le successive temperature stratosferiche di metà inverno. È evidente che gli anni con la minore estensione del ghiaccio marino favoriscono un riscaldamento della stratosfera, aumentando la probabilità di un evento di riscaldamento stratosferico e di una perturbazione del Vortice Polare, evidenzia Flis.

Questo dimostra che la ridotta estensione del ghiaccio marino, combinata con un El Niño, può innescare una reazione nel Vortice Polare. Solitamente, questo si indebolisce, il che può comportare un inverno più freddo in Canada, negli Stati Uniti e in Europa, conclude l’esperto.