“Clima e salute, l’Europa già sotto pressione: lavoro, cibo e benessere a rischio”, il report

“Gli impatti del cambiamento climatico sulla salute in Europa non sono più una previsione lontana, ma una realtà concreta che coinvolge milioni di persone. Continuare a considerarli come minacce future significa ignorare conseguenze già visibili nella vita quotidiana”. Il Lancet Countdown Europe Report 2026 lo afferma con chiarezza, sottolineando come il fenomeno stia ridefinendo non solo la salute pubblica, ma anche l’economia e la sicurezza alimentare del continente. “Gli effetti del cambiamento climatico si stanno già facendo sentire oggi in Europa”, osserva Shouro Dasgupta, ricercatore del CMCC e tra gli autori del report. “E questi impatti sono molteplici: includono l’aumento dell’insicurezza alimentare, la riduzione dell’offerta di lavoro e della produzione economica”. Il caldo estremo rappresenta uno degli indicatori più evidenti: “gli allarmi sanitari legati alle alte temperature sono aumentati del 318% rispetto agli anni ’90, mentre quasi tutte le regioni europee registrano un incremento della mortalità correlata al caldo. Si tratta di segnali che evidenziano come il cambiamento climatico stia già influenzando profondamente la salute pubblica e la qualità della vita”.

Lavoro e produttività sotto stress

Le conseguenze del riscaldamento globale si riflettono in modo diretto anche sul mondo del lavoro, con effetti significativi sulla produttività e sulla stabilità economica. L’aumento delle temperature ha già ridotto il numero di ore lavorative disponibili: tra il 2000 e il 2023, i lavoratori europei hanno perso in media circa 24 ore di lavoro all’anno a causa del caldo. I settori più colpiti sono quelli che prevedono attività all’aperto, come agricoltura ed edilizia, dove l’esposizione alle alte temperature rende difficile mantenere ritmi produttivi normali. Il caldo costringe a rallentare, a fare pause frequenti e, nei casi più estremi, a interrompere completamente le attività. Questo si traduce in una riduzione del reddito, in un aumento del rischio di infortuni e in un impatto negativo sulla produttività nazionale. “Le priorità più urgenti sono chiare: l’Europa ha bisogno di tutele vincolanti per i lavoratori contro il caldo, con sistemi di allerta precoce direttamente collegati a norme di sicurezza sul lavoro applicabili, soprattutto nei settori ad alto rischio come l’agricoltura e l’edilizia. Allo stesso tempo, i sistemi di protezione sociale devono essere rafforzati per rispondere agli shock climatici, attraverso il sostegno al reddito, l’assistenza alimentare e i programmi di mensa scolastica. In definitiva, nulla di tutto ciò sarà sufficiente senza una rapida e costante riduzione delle emissioni”, dichiara Shouro Dasgupta, scienziato del CMCC. Il quadro che emerge è quello di un sistema economico sempre più vulnerabile agli eventi climatici estremi.

Cibo più caro e accesso più difficile

Un altro fronte critico riguarda la sicurezza alimentare, sempre più influenzata dagli eventi climatici estremi. In Europa, l’insicurezza alimentare non deriva tanto dalla scarsità assoluta di cibo, quanto dall’aumento dei prezzi e dal peggioramento della qualità della dieta. Oltre un milione di persone in più sono già colpite da questo fenomeno, spinto da ondate di calore e siccità che riducono la resa agricola, in particolare per frutta e verdura. Questi shock incidono direttamente sui prezzi, rendendo più difficile per molte famiglie accedere a un’alimentazione sana e varia. Le categorie più vulnerabili sono quelle a basso reddito e con scarse riserve economiche, che destinano una quota maggiore del proprio budget al cibo. “Il meccanismo principale si basa sui prezzi dei prodotti alimentari e sull’accessibilità economica di una dieta sana: ondate di calore e siccità riducono la resa e la qualità di frutta e verdura, fanno aumentare i prezzi e rendono più difficile per le famiglie mantenere un’alimentazione sana e varia”, continua Shouro Dasgupta. Il cambiamento climatico si traduce così in una pressione crescente sul costo della vita e sulla qualità dell’alimentazione.

Disuguaglianze sempre più profonde

Gli effetti del cambiamento climatico non colpiscono tutti allo stesso modo, ma amplificano le disuguaglianze già esistenti tra regioni e gruppi sociali. L’Europa meridionale e sudorientale risultano particolarmente esposte, con una maggiore mortalità legata al caldo e perdite economiche più consistenti. Nell’Europa orientale, invece, si registra una forte esposizione degli anziani alle ondate di calore, rendendoli una delle categorie più a rischio. Anche sul piano socioeconomico emergono differenze significative: le famiglie a basso reddito hanno un rischio di insicurezza alimentare superiore di circa l’11% rispetto ad altri gruppi, a parità di shock climatici. I lavoratori all’aperto devono affrontare una doppia vulnerabilità, tra rischi per la salute e perdita di reddito, mentre le aree più svantaggiate risultano più esposte a fenomeni come incendi boschivi e temperature estreme. In questo contesto, il cambiamento climatico non è solo una crisi ambientale, ma anche sociale, capace di accentuare le fragilità e di mettere sotto pressione i sistemi di protezione esistenti.