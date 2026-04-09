Clima, il collasso dell’AMOC potrebbe trasformare l’Oceano Antartico in una fonte di carbonio: lo studio

Secondo un nuovo studio che ha simulato un tale collasso in condizioni climatiche stabili, l’arresto del Capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (AMOC) potrebbe innescare un rilascio sostanziale di carbonio oceanico nell’atmosfera nell’arco di centinaia di anni. Ciò comporterebbe un ulteriore aumento di 0,2°C del riscaldamento globale. Il nuovo studio, condotto da ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) e pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, evidenzia il ruolo chiave dell’AMOC come regolatore del clima globale.

Lo studio

Per valutare l’impatto di un collasso dell’AMOC – un importante sistema di circolazione oceanica atlantica che trasporta acqua calda verso nord e acqua fredda verso sud – sul ciclo del carbonio e sulle temperature globali, gli autori hanno simulato la stabilizzazione del clima terrestre a diversi livelli di CO₂ atmosferica e successivamente hanno immesso acqua dolce nella superficie atlantica per indurre l’arresto dell’AMOC.

Con concentrazioni atmosferiche di CO₂ preindustriali di 280 ppm, anche se l’AMOC collassasse a causa di un apporto di acqua dolce, si riprenderebbe completamente una volta cessato tale apporto. Tuttavia, a livelli di CO₂ pari o superiori a 350 ppm – ben al di sotto del livello attuale di circa 430 ppm – una volta collassata, l’AMOC rimane in uno stato di “inattività“.

“Concentrazioni di CO₂ più elevate alterano radicalmente la stabilità dell’AMOC, spingendo il sistema in un regime bistabile in cui l’AMOC potrebbe indebolirsi nel corso di centinaia di anni prima di passare a uno stato di collasso e rimanervi. Una volta arrestata, osserviamo che non si riprende nel lungo periodo“, afferma l’autore principale Da Nian del PIK.

Ulteriore riscaldamento

In tutti gli scenari analizzati nello studio, un passaggio dell’AMOC a uno stato di inattività comporterebbe un ulteriore riscaldamento compreso tra 0,17°C e 0,27°C. “Questo cambiamento di temperatura è dovuto a un massiccio rilascio di carbonio dall’Oceano Antartico, causato da un maggiore rimescolamento che porta in superficie acque profonde ricche di carbonio“, spiega il coautore Matteo Willeit del PIK.

Le variazioni di temperatura regionali sarebbero persino più pronunciate rispetto alla variazione della temperatura media globale. In uno scenario con concentrazioni di CO₂ di 450 ppm – livello raggiunto l’ultima volta sulla Terra diversi milioni di anni fa, quando i ghiacci polari si erano ridotti significativamente – le temperature antartiche aumenterebbero di 6°C, mentre quelle artiche diminuirebbero di 7°C a causa del collasso dell’AMOC.

“L’oceano è stato il nostro più grande alleato, assorbendo un quarto delle emissioni di CO₂ prodotte dall’uomo. Il nostro studio dimostra come un collasso dell’AMOC potrebbe trasformare l’Oceano Antartico da pozzo di carbonio a fonte di carbonio, rilasciando enormi quantità di CO₂ e alimentando un ulteriore riscaldamento globale. Maggiore è la quantità di CO₂ nella nostra atmosfera nella fase di collasso, maggiore è la probabilità di un ulteriore riscaldamento. In parole semplici, l’aumento delle emissioni odierne accresce il rischio di una risposta climatica più forte in futuro”, afferma Johan Rockström, direttore del PIK e coautore dello studio.