Clima, la Cina prevede un El Niño di intensità moderata o forte con impatto sul settore energetico

La Cina potrebbe dover bruciare più combustibili fossili quest’anno, poiché i meteorologi prevedono un evento meteorologico El Niño di intensità moderata o forte in estate e in autunno, che potrebbe interrompere le attività delle centrali idroelettriche in tutta la regione, in un momento in cui le forniture di carburante dal Medio Oriente sono interrotte. Il Centro Nazionale per il Clima cinese prevede che le condizioni di El Niño si manifesteranno a maggio e ha affermato che un evento El Niño durerà almeno fino alla fine dell’anno, secondo un’analisi pubblicata dall’Amministrazione Meteorologica Cinese nel weekend.

Secondo il Centro Nazionale per il Clima cinese, recenti rilevazioni mostrano che le temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale centrale e orientale continuano ad aumentare, un segnale chiave dello sviluppo di questo pattern climatico.

L’impatto di El Niño in Cina

El Niño è un fenomeno meteorologico naturale legato al riscaldamento del Pacifico centrale e orientale, che porta a precipitazioni più intense sulla costa pacifica delle Americhe. Nel Pacifico occidentale, questo cambiamento può perturbare il monsone dell’Asia orientale, aumentando la probabilità di inondazioni nella Cina meridionale e di siccità in altre regioni cinesi.

Le inondazioni causate da un grave evento El Niño possono danneggiare le infrastrutture della rete elettrica, mentre sia le piogge eccessive che la siccità possono richiedere alle dighe idroelettriche di ridurre o addirittura interrompere la produzione, ha affermato il meteorologo senior Wang Yaqi nell’analisi della CMA. El Niño può avere un grave impatto sulle regioni dipendenti dall’energia idroelettrica, ha aggiunto Wang.

“La riduzione della produzione idroelettrica spesso costringe i sistemi energetici a passare alla generazione da combustibili fossili, facendo aumentare il costo delle importazioni di energia e creando un circolo vizioso clima-energia-economia”, ha affermato il meteorologo governativo.

La Cina, il principale importatore di energia al mondo e il maggiore produttore di energia idroelettrica, ha già ridotto le esportazioni di combustibili e aperto nuove rotte commerciali verso Paesi come Malesia e Australia, mentre la guerra tra Stati Uniti e Israele con l’Iran mette a dura prova l’offerta energetica globale.

L’aumento delle precipitazioni autunnali nelle regioni meridionali della Cina, dovuto al fenomeno El Niño, accresce anche il rischio di interruzioni nella raccolta del riso di fine stagione, mentre le temperature invernali più miti del solito potrebbero ridurre le risorse idriche disponibili per l’aratura primaverile del prossimo anno.

Rischio Super El Niño?

Recenti discussioni online che sostengono che il mondo potrebbe sperimentare l’El Niño più forte degli ultimi 140 anni e potenzialmente temperature globali da record hanno attirato l’attenzione del pubblico. Tuttavia, Chen Lijuan, capo previsore del Centro, ha affermato che è ancora troppo presto per concludere che le temperature globali batteranno i record quest’anno. “Considerato l’effetto ritardato di El Niño, è prematuro affermare che la Terra raggiungerà un nuovo record di calore estremo quest’anno. Tuttavia, i rischi correlati sono chiaramente in aumento”, ha affermato Chen.