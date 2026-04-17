Clima, la scoperta che cambia prospettiva: i vortici oceanici accelerano gli estremi

Una nuova chiave di lettura del cambiamento climatico arriva dagli oceani. Non si tratta solo di correnti su larga scala o di aumento delle temperature globali, ma di un fenomeno più dinamico e finora sottovalutato: l’intensificarsi dei vortici oceanici. A rivelarlo è uno studio guidato dall’Università di Miami e pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, che apre scenari nuovi sulla comprensione degli equilibri climatici globali.

Il ruolo nascosto dei vortici

I vortici oceanici sono correnti rotanti che si staccano dai grandi flussi principali. Sebbene siano fenomeni relativamente piccoli rispetto alle grandi correnti, il loro impatto può essere enorme: redistribuiscono calore, salinità e nutrienti, influenzando profondamente gli ecosistemi marini e costieri. Secondo la ricerca, è proprio l’aumento dell’attività vorticosa a contribuire all’intensificazione degli eventi climatici estremi, soprattutto nelle aree costiere. Questi sistemi agiscono come veri e propri “mescolatori” naturali, modificando la struttura termica degli oceani.

La Corrente di Agulhas sotto osservazione

Al centro dello studio c’è la Corrente di Agulhas, una delle correnti più potenti del pianeta che scorre lungo la costa sud-orientale dell’Africa. Qui, un team internazionale guidato dalla professoressa Lisa Beal ha raccolto dati ad altissima risoluzione per oltre 2 anni, utilizzando boe in grado di misurare velocità, temperatura e salinità a diverse profondità. Questa mole di dati ha alimentato oltre un decennio di ricerche, permettendo agli scienziati di osservare come piccoli vortici – alcuni di appena 10 chilometri di diametro – e grandi meandri stiano modificando profondamente la dinamica della corrente.

Un oceano “a strati”

Uno dei risultati più sorprendenti riguarda la struttura verticale delle acque. I vortici favoriscono un rapido riscaldamento superficiale, mentre contemporaneamente mantengono fredde le acque più profonde attraverso la risalita di masse d’acqua ricche di nutrienti. Questo crea una sorta di “tratificazione”: acque calde in superficie e fredde in profondità. Un equilibrio instabile che aiuta a spiegare un apparente paradosso osservato negli ultimi decenni: mentre la superficie dell’oceano si riscalda rapidamente – fino a 3 o 4 volte più della media globale – il trasferimento complessivo di calore verso latitudini più alte sembra diminuire.

Impatti sul clima e sugli ecosistemi

Le conseguenze non sono solo teoriche. In Sudafrica, ad esempio, il riscaldamento superficiale è già stato collegato a un aumento delle precipitazioni. Allo stesso tempo, i vortici spingono verso la piattaforma continentale acque fredde e nutrienti, potenzialmente aumentando la produttività biologica. Questo equilibrio potrebbe però essere fragile. L’alternanza tra riscaldamento e raffreddamento, unita all’avvicinamento delle correnti alla costa, rischia di creare condizioni sempre più estreme, mettendo sotto pressione gli ecosistemi costieri.

Una chiave globale

Sebbene lo studio si concentri sulla Corrente di Agulhas, le implicazioni sono globali. I ricercatori suggeriscono che l’intensificazione dei vortici potrebbe rappresentare una spiegazione unificante per i cambiamenti osservati in molte delle principali correnti oceaniche del mondo, inclusa la Corrente del Golfo. In altre parole, ciò che accade al largo delle coste africane potrebbe essere parte di un fenomeno molto più ampio, destinato a ridefinire il modo in cui comprendiamo il cambiamento climatico. Questa ricerca aggiunge un tassello fondamentale: non basta osservare quanto si scaldano gli oceani, ma bisogna capire come si muovono. E in quel movimento, nei vortici invisibili che agitano le acque, potrebbe nascondersi una delle forze più decisive del clima del futuro.