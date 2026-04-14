Clima, le emissioni globali di metano urbano stanno crescendo più del previsto: lo studio

Secondo uno studio condotto dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università del Michigan e finanziato dalla NASA e dal National Institute of Standards and Technology, le emissioni urbane di metano, un potente gas serra, stanno aumentando più rapidamente di quanto previsto dalle precedenti stime. La discrepanza è stata riscontrata nelle misurazioni satellitari del metano effettuate su 92 grandi città in tutto il mondo. Per 72, erano disponibili dati sufficienti per monitorare le variazioni delle emissioni di metano tra il 2019 e il 2023. Complessivamente, le emissioni nelle aree urbane nel 2023 sono risultate superiori del 6% rispetto ai livelli del 2019 e del 10% rispetto a quelli del 2020, sebbene nelle città europee si sia registrata una tendenza alla diminuzione. Al contrario, i metodi contabili, che sommano le stime delle emissioni delle singole fonti di metano, suggeriscono che le emissioni urbane di metano siano aumentate solo tra l’1,7% e il 3,7% dal 2020.

Lo studio ha incluso oltre la metà della rete C40, un gruppo di 97 città in tutto il mondo che mirano a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Le emissioni totali di metano in tutte le città C40 studiate nel 2023 erano inoltre superiori del 10% rispetto ai livelli del 2020, e le città dovranno affrontare ulteriori 2 teragrammi di emissioni di metano all’anno, pari a circa il 30% dei loro obiettivi di riduzione.

Lacune nella contabilizzazione del metano

Il divario tra le stime ufficiali e le misurazioni satellitari mostra che le politiche cittadine elaborate sulla base di stime contabili potrebbero non ridurre le emissioni di metano come desiderato. “Per ridurre le emissioni di gas serra e definire politiche efficaci in materia di emissioni, le città devono sapere quanto ne emettono e quali sono le fonti di tali emissioni. Ma per quanto riguarda il metano, c’è molta incertezza al riguardo”, ha affermato Eric Kort, autore corrispondente dello studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Kort ha fornito consulenza all’autore principale dello studio in qualità di professore di scienze climatiche e spaziali e di ingegneria presso l’Università del Montana, e ora è direttore del Dipartimento di Chimica Atmosferica presso il Max Planck Institute for Chemistry.

Lo studio prosegue il lavoro di Kort nell’individuare le lacune nella contabilizzazione del metano, che può entrare nell’atmosfera da infrastrutture del gas naturale obsolete o con perdite, discariche e impianti di trattamento delle acque reflue, ed è 80 volte più potente dell’anidride carbonica nel riscaldare il pianeta in un periodo di 20 anni.

Il flaring

Grazie alle misurazioni effettuate con aerei da ricognizione, il gruppo di ricerca di Kort ha dimostrato che il flaring (combustione del gas in eccesso) negli impianti di produzione di petrolio e gas rilascia una quantità di metano cinque volte superiore a quanto stimato in precedenza e che il vero impatto climatico della produzione di petrolio e gas offshore è il doppio delle stime ufficiali. Questi risultati hanno contribuito a far sì che il flaring diventasse un obiettivo di riduzione delle emissioni nell’ambito dell’Inflation Reduction Act, portando a un bando del Dipartimento dell’Energia da 30 milioni di dollari per lo sviluppo di nuove tecnologie volte a ridurre le perdite derivanti dal flaring del gas.

Un problema globale

Nel 2019, misurazioni aeree simili avevano suggerito che diverse grandi città degli Stati Uniti emettevano più metano di quanto si pensasse in precedenza. Il nuovo studio ha dimostrato che si tratta di un problema globale. “Le città hanno la motivazione e il potere di ridurre le emissioni di gas serra e, pertanto, offrono significative opportunità per una riduzione efficace delle emissioni”, ha affermato Erica Whiting, dottoranda in scienze e ingegneria climatica e spaziale presso l’Università del Montana e prima autrice dello studio. “Tuttavia, in precedenza non esisteva un metodo per quantificare e monitorare le emissioni urbane di metano in tutto il mondo e, di conseguenza, nessun metodo basato sull’osservazione per valutare le strategie di riduzione delle emissioni”.

Le misurazioni satellitari globali effettuate dai ricercatori suggeriscono che le emissioni urbane rappresentavano il 10% di tutte le emissioni di metano di origine antropica nel 2023, e che quelle delle città nel complesso erano quasi quattro volte superiori a quelle dei “super emettitori” del settore petrolifero e del gas, che sono stati al centro di studi e politiche sulle emissioni precedenti.