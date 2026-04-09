Clima, l’estate si sta allungando e sta accadendo più velocemente di quanto pensassimo: lo studio

Il clima estivo arriva prima, dura più a lungo e porta con sé temperature più elevate rispetto al passato, e ciò sta avvenendo a un ritmo più rapido di quanto gli scienziati avessero precedentemente misurato. Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università della British Columbia ha rilevato che tra il 1990 e il 2023, la durata media dell’estate tra i tropici e i circoli polari è aumentata di circa sei giorni per decennio. Si tratta di un incremento rispetto ai circa quattro giorni per decennio rilevati nelle precedenti ricerche fino ai primi anni 2010. Per molte città, i numeri sono ancora più sorprendenti. A Sydney, in Australia, le temperature estive durano ora circa 130 giorni, rispetto agli 80 giorni del 1990, con un aumento di 15 giorni per decennio. Le estati di Toronto si stanno allungando di otto giorni per decennio.

I ricercatori non hanno utilizzato la definizione di estate basata sul calendario (da giugno ad agosto nell’emisfero settentrionale e da dicembre a febbraio nell’emisfero meridionale). Hanno invece definito l’estate in base alle condizioni meteorologiche: il periodo dell’anno in cui le temperature superano la media storica per una determinata località durante il periodo più caldo dell’anno, una soglia stabilita utilizzando i dati climatici dal 1961 al 1990.

I risultati dello studio hanno implicazioni per l’agricoltura, l’approvvigionamento idrico, la salute pubblica e i sistemi energetici, molti dei quali si basano su presupposti relativi all’inizio e alla fine della stagione calda. “Questi risultati mettono in discussione quello che crediamo essere il normale ciclo delle stagioni“, ha affermato l’autore principale Ted Scott, dottorando presso il Dipartimento di geografia dell’UBC. “Quando arriva l’estate e con quale rapidità influisce sui pattern e sui comportamenti della vita vegetale e animale, e sulla società umana”.

Le stagioni cambiano marcia più rapidamente

Lo studio ha anche rilevato che le transizioni stagionali – il passaggio dalla primavera all’estate e dall’estate all’autunno – stanno diventando più brusche. Invece di un graduale aumento delle temperature, quelle estive arrivano più improvvisamente. Ciò potrebbe sconvolgere i sistemi che dipendono dai segnali stagionali. Ad esempio, i fiori potrebbero sbocciare prima che gli impollinatori siano attivi, le colture potrebbero dover essere seminate prima e il rapido riscaldamento primaverile potrebbe portare a uno scioglimento più veloce della neve e a un maggiore rischio di inondazioni primaverili.

“Questi cambiamenti potrebbero essere molto dirompenti per un’ampia gamma di ecosistemi”, ha affermato Scott. “Nell’emisfero settentrionale, l’aspettativa che l’estate inizi a giugno potrebbe essere radicata nella pianificazione e nelle politiche, il che significa che potremmo essere impreparati ad affrontare un caldo anticipato“.

Il calore si sta accumulando, più velocemente di prima

Lo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters, introduce anche un nuovo metodo per misurare il calore cumulativo che si accumula durante l’estate, combinando temperatura e tempo. Secondo questo metodo, il calore estivo accumulato sulle terre emerse dell’emisfero settentrionale sta aumentando più di tre volte più velocemente dal 1990 rispetto al periodo 1961-1990.

Lo studio ha rilevato che le aree costiere dell’emisfero settentrionale stanno registrando una delle crescite più rapide nella durata dell’estate e nel calore accumulato, il che potrebbe colpire milioni di persone che si sono trasferite in queste zone anche per via del loro clima percepito come mite. Scott e i suoi coautori, la Dott.ssa Rachel White, professoressa presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Oceano e dell’Atmosfera, e il Dott. Simon Donner, Professore presso il Dipartimento di Geografia e l’Istituto per le Risorse, l’Ambiente e la Sostenibilità, hanno analizzato i dati di temperatura dal 1961 al 2023 relativi a zone terrestri, oceaniche e costiere di entrambi gli emisferi, esaminando le tendenze in 10 città di tutto il mondo.

La ricerca solleva interrogativi urgenti per studi futuri: in che modo estati più lunghe e con transizioni più rapide influenzeranno la tempistica degli eventi meteorologici estremi? Quali saranno le conseguenze del caldo primaverile anticipato sull’approvvigionamento alimentare, dato che le stagioni di crescita si stanno spostando, mentre la luce del giorno – un fattore chiave per la crescita delle piante – rimane invariata? E i modelli climatici attuali, che guidano la pianificazione e le politiche, colgono appieno queste tendenze o necessitano di un aggiornamento?

Per ora, lo studio rende tangibile ciò che molti forse già intuivano: il ritmo dell’anno sta cambiando e questo cambiamento sta avvenendo più rapidamente di quanto la maggior parte di noi si rendesse conto.