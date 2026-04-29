Clima, l’Europa brucia le tappe del riscaldamento globale: il 2025 è stato l’anno dei record climatici estremi | DATI, GRAFICI e MAPPE

Il volto climatico del nostro continente sta cambiando a una velocità che non ha precedenti nella storia moderna. Secondo i dati appena pubblicati nel rapporto European State of the Climate (ESOTC) 2025, prodotto dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) e dall’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (OMM), l’Europa si conferma come il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo. Il quadro che emerge dalle analisi di circa 100 collaboratori scientifici descrive un 2025 segnato da temperature annuali che, per almeno il 95% del territorio europeo, sono risultate superiori alla media storica. Questa accelerazione del riscaldamento globale non è solo un dato statistico, ma una realtà che sta riscrivendo gli equilibri degli ecosistemi, dalle coste del Mediterraneo fino alle vette dell’Artico, con impatti diretti sulla sicurezza delle persone, sulla disponibilità di risorse idriche e sulla conservazione della biodiversità.

L’Europa è il continente che si scalda più rapidamente al mondo

Il dato più allarmante che emerge dal monitoraggio satellitare di Copernicus riguarda il ritmo del riscaldamento europeo, che supera significativamente la media globale. Mentre il pianeta cerca faticosamente di contenere l’aumento delle temperature, l’Europa sperimenta una crescita termica quasi doppia rispetto ad altre regioni. Florian Pappenberger, Direttore generale dell’ECMWF, ha commentato con estrema chiarezza la situazione attuale dichiarando che: “L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente e gli impatti sono già seri. Quasi tutta la regione ha registrato temperature annuali superiori alla media. Nel 2025, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia subartiche hanno registrato la peggiore ondata di caldo mai registrata con 21 giorni consecutivi e temperature superiori ai 30°C all’interno dello stesso Circolo Polare Artico. Il rapporto del 2025 offre approfondimenti chiari e concreti per sostenere le decisioni politiche e aiutare il pubblico a comprendere meglio il clima in evoluzione in cui viviamo”. Questa analisi è supportata dalle osservazioni dello squilibrio energetico del pianeta, un tema ribadito da Celeste Saulo, Segretaria Generale dell’OMM, la quale ha sottolineato come: “Il rapporto State of the Climate dell’OMM ha rivelato lo squilibrio energetico del nostro pianeta, e lo European State of the Climate prodotto congiuntamente dall’OMM e dall’ECMWF riflette gli impatti per l’Europa. Il nostro sforzo congiunto per produrre l’ESOTC riflette come il cambiamento climatico stia influenzando la biodiversità e le iniziative coraggiose intraprese dai responsabili politici europei per proteggerla e ripristinarla”.

Ondate di calore record dalla Fennoscandia al Mediterraneo

Il 2025 sarà ricordato come l’anno delle ondate di calore persistenti e geograficamente estese. Particolarmente scioccante è stato l’evento che ha colpito la Fennoscandia subartica nel mese di luglio, dove è stata registrata la più lunga e intensa ondata di caldo mai rilevata, con temperature che hanno raggiunto il picco di +34,9°C a Frosta, in Norvegia. Vedere il termometro superare i 30°C all’interno del Circolo Polare Artico per tre settimane consecutive rappresenta un segnale inequivocabile della fragilità delle regioni settentrionali. Parallelamente, il resto del continente ha vissuto un inverno insolitamente mite, con il numero più basso mai registrato di giorni di stress da freddo. Al contrario, le regioni meridionali come la Spagna orientale e meridionale hanno subito condizioni di stress termico forte per un periodo di tempo sproporzionato, arrivando a contare fino a 50 giorni in più rispetto alla norma con temperature percepite superiori ai 32°C. Questo innalzamento costante delle temperature minime e massime mette a dura prova la salute pubblica e la resilienza delle infrastrutture urbane.

La crisi degli ambienti freddi e la scomparsa dei ghiacciai

Il rapido riscaldamento sta letteralmente sciogliendo la memoria gelida dell’Europa. I ghiacciai di tutte le regioni europee hanno registrato una perdita netta di massa nel 2025, con l’Islanda che ha subito la sua seconda peggiore perdita di sempre. Ma è il dato relativo alla Groenlandia a spaventare maggiormente i climatologi: la calotta di ghiaccio ha perso ben 139 gigatonnellate di materia, una quantità pari a circa una volta e mezza il volume di ghiaccio contenuto in tutti i ghiacciai delle Alpi europee messi insieme. Questa massiccia fusione non è un fenomeno isolato, ma contribuisce direttamente all’innalzamento del livello dei mari, una minaccia che mette a rischio milioni di persone che vivono lungo le coste. Anche la copertura nevosa invernale sta scomparendo: a marzo 2025, l’estensione della neve era inferiore del 31% rispetto alla media, un deficit di superficie pari all’area totale di Francia, Italia, Germania, Svizzera e Austria. La riduzione del bianco, oltre a colpire il turismo invernale e le riserve idriche, diminuisce l’effetto albedo, portando il suolo ad assorbire ancora più calore e accelerando ulteriormente il ciclo del riscaldamento.

Oceani in ebollizione e l’impatto sulla biodiversità marina

Non è solo l’atmosfera a surriscaldarsi; gli oceani stanno assorbendo circa il 90% del calore in eccesso generato dalle emissioni di gas serra. Nel 2025, la temperatura superficiale del mare nella regione europea ha raggiunto il valore più alto mai registrato, segnando il quarto anno consecutivo di primati negativi. Le ondate di calore marine hanno interessato l’86% delle acque europee, con un preoccupante 36% della regione oceanica colpito da condizioni definite “intense” o “estreme“. Il Mar Mediterraneo ha mostrato segni di sofferenza profonda, registrando per il terzo anno consecutivo temperature marine record.

Samantha Burgess, Responsabile strategica per il clima presso l’ECMWF, ha lanciato un monito severo: “L’ESOTC 2025 dipinge un quadro preoccupante: il ritmo dei cambiamenti climatici richiede un intervento più urgente. Con l’aumento delle temperature, gli incendi boschivi diffusi e la siccità, le prove sono inequivocabili: il cambiamento climatico non è una minaccia futura, è la nostra realtà attuale. Per affrontare l’impatto sulla perdita di biodiversità, dobbiamo stare al passo con la rapidità con cui avviene l’adattamento nella transizione verso l’energia pulita e, allo stesso tempo, garantire che le nostre politiche e decisioni continuino a fondarsi su solide basi scientifiche”. Lo stress termico marino sta danneggiando gravemente ecosistemi cruciali come le praterie di Posidonia oceanica, fondamentali per lo stoccaggio del carbonio e la protezione delle coste.

Emergenza incendi e pressione sulle risorse idriche

La combinazione di scarse precipitazioni e temperature roventi ha creato il terreno ideale per una stagione di incendi boschivi devastante. Nel corso del 2025, sono andati in fumo circa 1.034.550 ettari di territorio europeo, una superficie superiore a quella dell’intera isola di Cipro. La Spagna è stata la nazione più colpita, responsabile di circa la metà delle emissioni totali causate dai roghi, seguita da Regno Unito, Paesi Bassi e Germania. Particolarmente gravi sono stati gli incendi che hanno interessato le torbiere, i quali rilasciano enormi quantità di carbonio stoccato nel suolo, alimentando un pericoloso circolo vizioso climatico. Parallelamente alla piaga del fuoco, l’Europa ha dovuto affrontare una severa crisi idrica: il 70% dei fiumi ha registrato portate inferiori alla media e il suolo ha toccato livelli di aridità tra i peggiori degli ultimi trent’anni. A maggio, più della metà del continente era in condizioni di siccità, mettendo in ginocchio l’agricoltura e la gestione delle acque dolci.

Politiche ambientali e la sfida della transizione energetica

Nonostante il quadro drammatico, il rapporto evidenzia alcuni segnali di progresso sul fronte della mitigazione. Nel 2025, le fonti rinnovabili hanno coperto quasi la metà del fabbisogno elettrico europeo (46,4%), con l’energia solare che ha raggiunto il record del 12,5% del contributo totale. Tuttavia, la rapidità del cambiamento climatico impone un’accelerazione decisa. Mauro Facchini, Direttore dell’Unità Copernicus presso la Commissione europea, ha sottolineato l’importanza dei dati per guidare le riforme: “Il rapporto ‘Lo stato del clima in Europa 2025’ dimostra ancora una volta il valore dei nostri sforzi congiunti per disporre di un sistema europeo di osservazione della Terra di livello mondiale. Mantenere i nostri archivi di dati all’avanguardia e affidabili sul sistema terrestre è fondamentale per prendere decisioni politiche informate in un clima in rapida evoluzione. Copernicus è fondamentale per aiutarci a preservare la nostra sovranità, il nostro ambiente, i sistemi alimentari, la sicurezza e l’economia.”

L’impegno dell’Unione Europea per il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi degradati entro il 2030 e il 2050 rimane l’unica via percorribile, come ricordato anche da Dušan Chrenek, Consigliere principale della transizione digitale per il verde presso la DG Clima: “I segnali del cambiamento climatico rimangono inequivocabili in tutta Europa, e il rapporto “European State of the Climate 2025” ci ricorda in modo inequivocabile che dobbiamo sostenere e accelerare sia gli sforzi di adattamento che quelli di mitigazione. Questa edizione fornisce prove convincenti dei profondi impatti del cambiamento climatico sull’intensità degli eventi meteorologici estremi, sulla biodiversità e sull’economia, rafforzando al contempo l’ambizione strategica dell’Europa di potenziare ulteriormente le proprie capacità di osservazione della Terra sfruttando tecnologie all’avanguardia.”

L’Europa si trova dunque a un bivio storico: adattarsi rapidamente a una nuova normalità climatica estrema o subire conseguenze sempre più pesanti per la sua natura e i suoi cittadini.