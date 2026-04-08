Clima, media: “l’India ritira la proposta di ospitare la COP33 nel 2028”

Fonti citate da diversi media sostengono che l’India avrebbe “ritirato la sua candidatura“ per ospitare nel 2028 la COP33, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. “Fonti hanno riferito che la decisione di ritirare la candidatura dell’India per ospitare la COP33 è stata ufficialmente comunicata alle parti interessate“, scrive l’agenzia di stampa indiana PTI. “L’India ha comunicato questo mese la sua decisione di non ospitare la conferenza“, hanno detto due funzionari governativi alla Reuters, che precisa che “non è immediatamente chiaro perché il governo si sia ritirato”. “L’India ha ritirato la sua candidatura per ospitare il vertice sul clima COP33 del 2028“, scrive a sua volta l’AFP, citando una fonte governativa indiana.