Clima, queste otto città costiere USA si trovano in prima linea nella lotta alle inondazioni: l’IA spiega il perché

New York, New Orleans e Miami sono tra le otto città lungo le coste del Golfo del Messico e dell’Atlantico che affrontano il rischio di inondazioni più elevato, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances. Gli scienziati hanno sviluppato un nuovo modello basato sull’intelligenza artificiale e lo hanno combinato con dati storici sui danni causati dalle inondazioni, non solo per identificare le aree costiere ad alto rischio, ma anche per individuare i fattori sottostanti che determinano tale rischio.

Le inondazioni gravi sono diventate sempre più frequenti negli Stati Uniti, in parte a causa dell’innalzamento del livello del mare e dell’intensificarsi dell’attività degli uragani, alimentati dai cambiamenti climatici. Oltre al rischio per la vita umana, questi disastri causano danni per miliardi di dollari a proprietà e infrastrutture. Le tradizionali valutazioni del rischio di inondazione spesso risultano insufficienti perché si concentrano principalmente su dove arriverà l’acqua, trascurando altri fattori che potrebbero aggravare ulteriormente una situazione già critica.

Un nuovo approccio al rischio

Hemal Dey e Wanyun Shao dell’Università dell’Alabama hanno quindi sviluppato un quadro di valutazione del rischio più integrato che tiene conto della complessa interazione tra l’ambiente, le infrastrutture di una località e le persone che vi abitano. I due ricercatori hanno analizzato i dati storici relativi ai danni causati dalle inondazioni passate ed esaminato 16 fattori. Hanno poi inserito tutti questi dati in tre diversi tipi di intelligenza artificiale (Random Forest, Support Vector Machine e Multilayer Perceptron) per identificare le città maggiormente a rischio e le relative motivazioni. Lo studio ha misurato questi rischi considerando sia i danni generali causati dalle inondazioni (GFD) sia la minaccia più grave di danni estremi causati dalle inondazioni (EFD).

Città a maggior rischio

I risultati hanno rivelato che otto città sono esposte a gravi minacce: New York, NY; Norfolk, VA; Charleston, SC; Jacksonville, FL; Miami, FL; Mobile, AL; New Orleans, LA; e Houston, TX. New York e New Orleans sono risultate le più vulnerabili, sebbene per ragioni diverse. New York ha il maggior numero di persone a rischio, con 4,75 milioni esposte nello scenario GFD e 4,40 milioni nello scenario EFD. Questo perché l’imponente sviluppo urbano ha sostituito il suolo naturale con superfici impermeabili come il cemento. La subsidenza del terreno aumenta ulteriormente la vulnerabilità della città.

Tuttavia, quasi il 99% della popolazione e delle infrastrutture di New Orleans sono a rischio in entrambi gli scenari. Questo è dovuto principalmente al fatto che gran parte della città si trova sotto il livello del mare, quindi l’acqua non può defluire per gravità.

Fattori di rischio

La ricerca ha identificato i principali fattori di rischio. Per le inondazioni generali, il fattore determinante è l’altitudine, poiché le aree basse raccolgono naturalmente più acqua. Per i danni estremi, il fattore principale è la densità del drenaggio, ovvero il numero di corsi d’acqua e fiumi concentrati in una determinata area. Il terzo fattore più importante è la densità di popolazione. Indipendentemente dalla gravità di un’inondazione, la concentrazione di un gran numero di persone in una singola area aumenta l’impatto di un disastro.

“Il rischio di inondazioni costiere è maggiore nelle aree urbane basse e densamente popolate, caratterizzate da un’elevata densità di drenaggio”, hanno scritto Dey e Shao nel loro studio. Gli autori ritengono che i loro risultati possano aiutare le autorità a prepararsi meglio per i disastri futuri. “Questo modello scalabile offre spunti concreti ai responsabili politici per la gestione delle inondazioni in altre regioni a rischio”.