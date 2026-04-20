Cooperazione, sicurezza nazionale ed esplorazione spaziale: i dettagli delle intese allo Space Dialogue USA-Italia

In linea con il comune obiettivo di promuovere la cooperazione spaziale bilaterale, come dichiarato dai rispettivi leader, il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana hanno tenuto il loro secondo Space Dialogue bilaterale a Washington, D.C., il 9 e 10 aprile 2026. Il secondo Space Dialogue USA-Italia fa seguito all’impegno assunto nell’aprile 2025 dal Primo Ministro Meloni e dal Presidente Trump di rafforzare la cooperazione spaziale. Entrambe le delegazioni hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia spaziale nel quadro del partenariato strategico tra Italia e Stati Uniti. È quanto riporta la dichiarazione congiunta pubblicata dal Dipartimento di Stato americano.

Nei loro discorsi di benvenuto, il Tenente Generale Franco Federici, Consigliere Militare del Presidente presso il Consiglio dei Ministri e Segretario del Comitato Interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali; John Thompson, Alto Funzionario dell’Ufficio per gli Oceani e gli Affari Ambientali e Scientifici Internazionali del Dipartimento di Stato; il Sottosegretario Taylor Jordan del Dipartimento del Commercio e Lloyd Freeman, Vice Sottosegretario di Stato per l’Ufficio delle Minacce Emergenti, hanno sottolineato che lo Space Dialogue bilaterale rafforzerà la cooperazione e la sicurezza spaziale a reciproco vantaggio di entrambi i Paesi.

Ampliare la cooperazione bilaterale

Durante il dialogo, funzionari italiani e statunitensi si sono scambiati informazioni sulle rispettive politiche spaziali nazionali, tra cui la nuova legge spaziale italiana e gli aggiornamenti della politica spaziale statunitense annunciati nell’Ordine Esecutivo 14369 sulla Ensuring American Space Superiority. Entrambe le parti hanno ribadito la loro ferma determinazione ad ampliare la già solida cooperazione bilaterale, compresa la promozione della cooperazione spaziale per la sicurezza nazionale e la condivisione di informazioni, nonché il rafforzamento della cooperazione spaziale commerciale e civile bilaterale.

In questo contesto, gli Stati Uniti e l’Italia hanno riconosciuto la crescente importanza strategica di solide partnership spaziali commerciali e civili per promuovere i loro comuni interessi civili, istituzionali e di sicurezza nazionale. Entrambe le parti hanno riconosciuto il valore di salvaguardare e favorire la cooperazione tra gli enti governativi italiani e gli operatori spaziali commerciali statunitensi in aree di rilevanza strategica, tra cui le attività in orbita terrestre bassa, la connettività sicura e altri servizi spaziali.

Gli Stati Uniti e l’Italia si impegnano a facilitare quadri normativi snelli per le attività spaziali e a promuovere la sicurezza dei voli spaziali. In tal modo, entrambe le parti mirano a favorire un ambiente più propizio agli investimenti, all’innovazione e alla competitività globale. Entrambe le parti hanno espresso preoccupazione per l’eccessiva ingerenza normativa in materia spaziale e hanno sottolineato l’importanza di quadri normativi che consentano il commercio e la cooperazione spaziale transatlantica.

Sicurezza nazionale

I partecipanti hanno esaminato le sfide che minacciano i loro comuni interessi economici e di sicurezza nazionale. Entrambe le parti si sono impegnate ad approfondire il coordinamento bilaterale sulle politiche, le pratiche e le capacità spaziali per la sicurezza nazionale, in particolare alla luce della crescente portata delle minacce e del potenziale utilizzo dello spazio per tracciare e potenzialmente colpire le forze, le esercitazioni e altre attività della NATO e degli Alleati.

Hanno riconosciuto l’importanza di rafforzare il contributo dell’Italia e degli altri partner alleati alla sicurezza spaziale collettiva. A tale riguardo, hanno evidenziato l’importanza di un maggiore coordinamento operativo delle attività spaziali per la sicurezza nazionale, sfruttando le innovative capacità spaziali commerciali. Entrambe le parti hanno inoltre confermato il loro interesse a collaborare per rafforzare la sicurezza informatica dei sistemi spaziali e la sicurezza e la resilienza delle attività e dei servizi spaziali critici contro l’intero spettro delle minacce.

Cooperazione nell’esplorazione e nella ricerca spaziale: Luna e Marte

I partecipanti hanno discusso della cooperazione in corso nell’esplorazione e nella ricerca spaziale e delle opportunità per rafforzare la partnership in questi settori, ricordando la recente dichiarazione d’intenti congiunta firmata dall’Amministratore della NASA Isaacman e dal Ministro Urso, delegato italiano per lo spazio. Gli Stati Uniti hanno sottolineato le capacità e l’esperienza nazionali italiane nelle tecnologie di esplorazione, che potrebbero fornire competenze cruciali al programma Artemis e alla base lunare, portando potenzialmente alla presenza di un astronauta italiano accanto a un astronauta americano sulla superficie lunare.

Entrambe le parti intendono collaborare alla realizzazione di una base lunare sostenibile e permanente a guida statunitense, che sfrutti la tecnologia italiana per potenziare le priorità di esplorazione condivise, ampliare le conoscenze scientifiche, promuovere lo sviluppo commerciale, ispirare le generazioni future e preparare le prime missioni umane su Marte.

Presidenza italiana dell’UNCOPUOS

Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la prossima presidenza italiana del Comitato delle Nazioni Unite per l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (UNCOPUOS). Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione internazionale in ambito spaziale, compresa la necessità di riforme per garantire che l’UNCOPUOS adempia in modo efficiente ai suoi mandati principali. L’Italia ha illustrato la proposta di organizzare UNISPACE IV nel 2027, che a suo avviso potrebbe offrire l’opportunità di compiere progressi concreti su queste e altre questioni.

Entrambe le delegazioni hanno esaminato gli sforzi congiunti per promuovere la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali, compreso il lavoro svolto in seno all’UNCOPUOS e ad altri organismi delle Nazioni Unite.

L’importanza di un uso sicuro dello spazio

In qualità di firmatari fondatori degli Accordi di Artemis, che riaffermano l’importanza del rispetto del Trattato sullo spazio extra-atmosferico e di altri trattati spaziali fondamentali, e stabiliscono una comprensione condivisa per un uso sicuro, responsabile e trasparente dello spazio extra-atmosferico, entrambe le delegazioni hanno espresso l’importanza di promuovere questi principi in seno agli organismi delle Nazioni Unite e ad altri forum multilaterali.

Gli Stati Uniti e l’Italia riconoscono che la ricerca, lo sfruttamento e l’utilizzo delle risorse spaziali saranno essenziali per il ritorno sulla superficie lunare con nazioni che condividono gli stessi obiettivi, per stabilire una presenza umana a lungo termine sulla Luna e per consentire viaggi più economici nelle regioni più remote dello spazio. Pertanto, intendono collaborare per promuovere le attività relative alle risorse spaziali in conformità con gli obblighi internazionali. Entrambi i Paesi hanno inoltre ribadito la necessità di continuare a sensibilizzare i Paesi non firmatari sugli Accordi di Artemis.

Legami commerciali nel settore spaziale

Le due delegazioni hanno deciso di mantenere una stretta comunicazione sull’espansione dei legami commerciali nel settore spaziale e sullo sfruttamento delle capacità commerciali di consapevolezza della situazione spaziale (SSA), riconoscendo al contempo l’importanza di affrontare il problema dei detriti spaziali.

Cooperazioni cooperazione con i programmi spaziali nel mondo

L’Italia e gli Stati Uniti hanno discusso del loro comune interesse a rafforzare il dialogo e la cooperazione con i programmi spaziali nuovi ed emergenti in tutto il mondo, inclusi quelli in Africa e America Latina. Entrambe le parti hanno deciso di proseguire la discussione sulle possibili opportunità di collaborazione per promuovere un comportamento responsabile nello spazio extra-atmosferico e per cooperare in programmi di formazione, istruzione e sviluppo delle capacità.

Entrambi i Paesi restano impegnati a continuare a collaborare nei settori spaziale civile, commerciale e della sicurezza e ad esplorare ulteriori forme di cooperazione, come lo sviluppo del settore industriale spaziale.