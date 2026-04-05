Crisi petrolifera globale: l’Opec+ valuta un aumento della produzione tra limiti operativi e tensioni geopolitiche

L’Opec+ si prepara a discutere, nella riunione in videoconferenza prevista per questo pomeriggio, un possibile aumento della produzione di petrolio. Tuttavia, quello che potrebbe sembrare un segnale di risposta alla crisi energetica globale rischia di restare in gran parte simbolico. I principali Paesi produttori, infatti, si trovano attualmente nell’impossibilità concreta di incrementare l’output a causa delle gravi tensioni geopolitiche che stanno interessando il Medio Oriente. La proposta di aumento appare dunque più come un tentativo di rassicurare i mercati internazionali che una misura realmente efficace nel breve periodo. Il contesto operativo estremamente complesso limita infatti la capacità produttiva anche dei membri storicamente più forti dell’alleanza. In questo scenario, l’annuncio potrebbe avere effetti più psicologici che pratici sui prezzi del greggio.

Il blocco dello Stretto di Hormuz e il crollo delle esportazioni

A pesare in modo decisivo sulla situazione è il blocco dello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi strategici per il commercio mondiale di petrolio. Dalla fine di febbraio, il conflitto in Iran ha reso impraticabile questo passaggio fondamentale, interrompendo le esportazioni di Paesi chiave come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq. Si tratta degli unici membri dell’Opec+ che avrebbero avuto la capacità di aumentare significativamente la produzione, rendendo il blocco ancora più critico per l’equilibrio globale dell’offerta. La chiusura dello stretto ha provocato un effetto domino sull’intera filiera energetica, con ripercussioni immediate sui mercati internazionali. Anche in caso di cessazione delle ostilità, le infrastrutture danneggiate richiederanno mesi per essere ripristinate. Questo rende improbabile una rapida normalizzazione delle esportazioni nel breve termine.

Conflitti e sanzioni frenano i grandi produttori

Oltre alla crisi nel Golfo, anche altri grandi produttori si trovano in condizioni che impediscono un aumento dell’offerta. La Russia, ad esempio, non è in grado di incrementare la produzione a causa delle sanzioni occidentali e dei danni alle infrastrutture energetiche derivanti dalla guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, nella regione del Golfo Persico, gli attacchi con missili e droni hanno aggravato ulteriormente la situazione, colpendo strutture strategiche e rallentando ogni tentativo di ripresa produttiva. Gli ultimi episodi registrati ad Abu Dhabi e in Kuwait confermano un’escalation che rende il contesto sempre più instabile. Le autorità locali stimano che saranno necessari diversi mesi per tornare a condizioni operative normali, anche nel caso di una tregua immediata. Questa combinazione di fattori limita drasticamente le opzioni a disposizione dell’Opec+ per intervenire in modo efficace.

La più grande interruzione dell’offerta della storia recente

La gravità della crisi emerge chiaramente dai numeri. Già nella riunione del 1° marzo, quando le prime difficoltà iniziavano a manifestarsi, l’Opec+ aveva approvato un aumento contenuto di 206.000 barili al giorno per il mese di aprile. Tuttavia, nel giro di poche settimane, la situazione è precipitata, dando origine alla più grande interruzione dell’offerta petrolifera mai registrata. Le stime indicano una perdita compresa tra 12 e 15 milioni di barili al giorno, pari fino al 15% dell’offerta globale. Un impatto di questa portata sta mettendo sotto pressione l’intero sistema energetico internazionale, con conseguenze significative sui prezzi e sulla stabilità economica globale. In questo contesto, le decisioni dell’Opec+ appaiono sempre più vincolate da fattori esterni difficilmente controllabili, lasciando i mercati in una condizione di forte incertezza.