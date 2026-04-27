Crolla solaio in una palazzina in ristrutturazione nel Casertano: 3 feriti

Momenti di apprensione nella tarda mattinata a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove il crollo del solaio di una palazzina in fase di ristrutturazione ha provocato 3 feriti. L’allarme è scattato intorno alle 11, quando sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle delicate operazioni di soccorso insieme ai nuclei specializzati USAR (Urban Search and Rescue). Uno dei lavoratori coinvolti è rimasto bloccato sotto le macerie ed è stato estratto dopo un intervento complesso e coordinato. Tutti e 3 gli uomini sono stati affidati alle cure del 118 e successivamente trasportati in ospedale per accertamenti e trattamenti. Dopo il recupero delle persone coinvolte, i Vigili del Fuoco hanno completato anche le attività di messa in sicurezza dell’area, per scongiurare ulteriori rischi strutturali nell’edificio interessato dal crollo.