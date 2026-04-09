Cyber-attacco record in Cina, l’hacker FlamingChina viola il Centro di Supercalcolo di Tianjin: rubati segreti militari, aerospaziali e scientifici

L’universo della sicurezza cibernetica è stato scosso da una notizia che, se confermata integralmente, rappresenterebbe la più imponente violazione di dati governativi mai registrata. Un misterioso hacker, noto con l’alias FlamingChina, ha dichiarato di aver compromesso con successo il Centro Nazionale di Supercalcolo di Tianjin (NSCC), una delle infrastrutture tecnologiche più sensibili e protette della Repubblica Popolare Cinese. Secondo quanto riportato in un’inchiesta esclusiva dalla CNN, l’attaccante sarebbe riuscito a sottrarre l’incredibile cifra di 10PB di dati, un volume di informazioni talmente vasto da superare ogni precedente storico in termini di spionaggio digitale. Il materiale rubato non riguarda semplici utenze o dati personali, ma colpisce il nucleo della ricerca strategica cinese, includendo file relativi all’aerospaziale, alla ricerca militare avanzata, alla bioinformatica e a complessi modelli di simulazioni di fusione nucleare.

Il valore inestimabile del bottino digitale e la verifica dei campioni

La portata di questo attacco ha attirato immediatamente l’attenzione delle agenzie di intelligence e degli esperti di sicurezza nazionale di tutto il mondo. Come sottolineato dai report della CNN, i primi campioni di dati analizzati da esperti indipendenti sembrano essere autentici e coerenti con i carichi di lavoro tipici di un centro di supercalcolo. Tra i file esaminati figurano documenti contrassegnati come segreti, schemi tecnici legati alla difesa e rendering di sistemi d’arma avanzati, tra cui simulazioni di missili e test su bombe a penetrazione bunker. La testata internazionale United24 Media ha inoltre evidenziato come la perdita di dati relativi alla Aviation Industry Corporation of China e alla National University of Defense Technology possa compromettere decenni di progressi tecnologici cinesi, offrendo a potenze straniere o acquirenti privati una visione senza filtri dei segreti più custoditi del Dragone.

La vulnerabilità del perimetro e il metodo dell’esfiltrazione silenziosa

Nonostante il Centro Nazionale di Supercalcolo di Tianjin sia la sede del celebre supercomputer Tianhe-1A, l’accesso iniziale non sarebbe avvenuto tramite un attacco sofisticato alle infrastrutture di calcolo, bensì attraverso un punto debole molto più comune. Secondo quanto riferito dal ricercatore di sicurezza Marc Hofer alla CNN, l’hacker FlamingChina avrebbe sfruttato una VPN compromessa per penetrare all’interno della rete interna. Una volta stabilito il ponte di comando, l’attaccante non ha agito d’impulso, ma ha implementato una strategia di esfiltrazione silenziosa durata oltre sei mesi. Utilizzando una botnet distribuita, l’hacker è riuscito a frammentare il trasferimento dei dati su centinaia di server diversi, evitando così di generare picchi di traffico anomali che avrebbero potuto far scattare gli allarmi dei sistemi di monitoraggio cinesi. Questo metodo ha permesso di drenare 10 petabyte di informazioni sensibili senza che il personale del centro si accorgesse della fuga di dati in corso.

Il mercato nero dei segreti e la vendita in criptovalute

Attualmente, l’hacker sta monetizzando l’attacco attraverso canali crittografati su Telegram, dove ha creato una vetrina per i potenziali acquirenti. Secondo le informazioni raccolte da India Today e altre fonti internazionali, FlamingChina starebbe offrendo anteprime limitate dei dataset per cifre che si aggirano sui pochi migliaia di dollari, mentre l’accesso completo all’intero archivio di Stato viene proposto per centinaia di migliaia, o addirittura milioni di dollari, rigorosamente in criptovalute per garantire l’anonimato delle transazioni. La comunità di ricercatori su Reddit e forum specializzati come Security Affairs sta seguendo con apprensione l’evoluzione della vendita, poiché la diffusione di dati sulla bioinformatica e sulla fusione nucleare potrebbe avere ripercussioni non solo militari, ma anche etiche e scientifiche a livello globale, accelerando o destabilizzando la corsa tecnologica tra le superpotenze.

Implicazioni geopolitiche e il silenzio di Pechino

Mentre le autorità cinesi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali dettagliate sulla portata del danno, l’impatto psicologico e politico della violazione è già evidente. Il fatto che un singolo hacker o un piccolo gruppo sia riuscito a violare il cuore del supercalcolo cinese mette in discussione l’invulnerabilità digitale che Pechino ha cercato di costruire negli ultimi anni. Analisti internazionali citati dalla CNN suggeriscono che questo evento potrebbe innescare una purga interna tra i vertici della sicurezza informatica cinese e una revisione radicale dei protocolli di accesso remoto per tutte le istituzioni di ricerca. Se i 10PB di dati dovessero finire nelle mani di agenzie di intelligence rivali, la Cina potrebbe trovarsi a dover ripensare intere linee di sviluppo militare e scientifico, rendendo questa violazione un punto di svolta nella storia del cyber-spionaggio del ventunesimo secolo.