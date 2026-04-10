Dallo Spazio al Monte Bondone: il messaggero cosmico che riscrive la storia del Trentino

Il panorama scientifico italiano accoglie un nuovo ospite extraterrestre, un messaggero di pietra che ha viaggiato attraverso il sistema solare prima di posarsi sulle pendici del Monte Bondone, in località Garniga Vecchia. Questo frammento, dal peso di 188 grammi, rappresenta il primo ritrovamento ufficiale di questo genere nel territorio trentino, portando a 44 il numero totale dei meteoriti riconosciuti nel nostro Paese. La classificazione, condotta dal Museo Italiano di Scienze Planetarie di Prato e dall’Università di Camerino, conferma che si tratta di una condrite, un meteorite primitivo la cui composizione è rimasta pressoché immutata per oltre 4 miliardi e mezzo di anni. Il ritrovamento è stato mantenuto riservato fin dal 2024 per consentire le rigorose analisi necessarie e l’approvazione definitiva da parte della Meteoritical Society internazionale. Oggi il reperto racconta una storia iniziata durante la formazione stessa dei pianeti, offrendo uno sguardo unico e privilegiato sulle prime fasi evolutive del nostro intero vicinato cosmico.

Un ritrovamento fortuito tra i boschi di Garniga Vecchia

La storia di questa straordinaria scoperta ha radici in un episodio di vita quotidiana risalente al 2021. Efrem Rigotti, mentre era impegnato nella ricerca di funghi tra i boschi del Trentino, si è accorto di aver smarrito le chiavi della propria automobile. Per tentare di recuperarle, ha deciso di coinvolgere un amico dotato di metal detector. Durante le operazioni di ricerca, lo strumento ha segnalato la presenza di un oggetto metallico sepolto che, una volta estratto, si è rivelato essere un frammento roccioso dall’aspetto singolare.

A differenza della comune dolomia locale, la pietra presentava caratteristiche fisiche e una reattività al cercametalli che hanno subito insospettito Rigotti. Incuriosito dalla diversità del reperto, l’uomo ha deciso di rivolgersi agli esperti del Museo di Scienze Planetarie, dando il via a un lungo iter di validazione scientifica che si è concluso solo recentemente con l’annuncio ufficiale presso il Comune di Garniga Terme.

L’identikit scientifico: una condrite dalla fascia degli asteroidi

Le analisi condotte dalla divisione di Geologia della Scuola di Scienza e Tecnologia dell’Università di Camerino hanno confermato la natura extraterrestre del campione. Si tratta di una condrite, una tipologia di meteorite che proviene direttamente dalla fascia principale degli asteroidi situata tra Marte e Giove. Questi oggetti sono considerati dei veri e propri “fossili” spaziali: la loro composizione chimica e mineralogica è rimasta pressoché inalterata sin dalle prime fasi di aggregazione della nebulosa solare.

Mentre i pianeti come la Terra hanno subito processi geologici complessi che hanno rimescolato i materiali originari, oggetti come il meteorite del Monte Bondone custodiscono informazioni intatte risalenti a oltre 4,5 miliardi di anni fa. Sebbene sia stato identificato solo ora, gli esperti non escludono che la caduta possa essere avvenuta diversi decenni fa. Alcune testimonianze locali riferiscono infatti di racconti popolari legati alla visione di “palle infuocate” che hanno solcato il cielo del Bondone in passato, suggerendo che il sasso spaziale possa aver riposato nel terreno per molto tempo prima di essere scoperto.

Un primato per la ricerca in Trentino

Il riconoscimento ufficiale da parte della Nomenclature Committee della Meteoritical Society inserisce ufficialmente il reperto nel catalogo internazionale, segnando un traguardo storico per la regione. Si tratta infatti del primo meteorite mai ritrovato e documentato scientificamente in Trentino, superando per importanza i soli eventi documentati storicamente ma privi di campioni fisici analizzabili. Il meteorite di Garniga Vecchia rappresenta un’eccezione preziosa che arricchisce il patrimonio dei 44 meteoriti ufficiali italiani, offrendo agli studiosi una nuova finestra temporale sulle origini del mondo che abitiamo.