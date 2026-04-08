Decreto bollette, Pichetto: “aiuti concreti e benefici duraturi”

“La conversione in legge del decreto bollette rappresenta un risultato importante per questo Governo: un provvedimento destinato a produrre effetti positivi non solo nell’immediato, ma anche nel lungo periodo”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Il testo prevede aiuti concreti per famiglie e imprese alle prese con i costi dell’energia, introducendo anche meccanismi innovativi in grado di incidere strutturalmente sul sistema”, ha affermato il Ministro. “Il decreto contiene inoltre importanti novità per le rinnovabili, a partire dalla norma contro la saturazione virtuale della rete, oltre a semplificazioni nelle procedure per i data center. Il lavoro parlamentare”, conclude Pichetto, “ha contribuito a migliorare ulteriormente un provvedimento in linea con le esigenze del Paese e con gli obiettivi ambientali ed energetici”.