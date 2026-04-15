Disperso escursionista belga sul Matese, compagna salvata nella notte

Ore di forte apprensione sul Monte Miletto, in provincia di Campobasso, dove una coppia di turisti belgi si è smarrita durante un’escursione partita dalla stazione sciistica di Campitello Matese. Dopo una notte di intense ricerche, la donna è stata individuata e tratta in salvo intorno alle 5 del mattino in una zona particolarmente impervia. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino, intervenuti in condizioni estremamente difficili. Proseguono senza sosta le ricerche del compagno, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere scivolato in un dirupo. Le attività sono state rese complesse dalla presenza di neve, dalla pioggia e da una fitta nebbia che ha limitato la visibilità per tutta la notte. Sul posto è intervenuto anche un elicottero per supportare le operazioni. La coppia, entrambi quarantenni, si trovava in vacanza nella località molisana.

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