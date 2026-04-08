Diversi incendi in Campania: ancora fiamme sul Monte Epomeo a Ischia | FOTO

Un nuovo incendio sta interessando l’isola di Ischia, in località Serrara Fontana. Le fiamme si sono sviluppate a partire dalle pendici del Monte Epomeo, in località Ciglio, nei pressi di via Sgarrupata. La Protezione Civile della Regione Campania si è immediatamente attivata inviando sul posto, con il coordinamento della Sala Operativa regionale, un Direttore delle Operazioni Spegnimento (DOS) e squadre di volontari a supporto dell’amministrazione comunale. Sempre nel tardo pomeriggio si sono sviluppati altri tre incendi: a Montoro, in provincia di Avellino, a Padula in provincia di Salerno, e ad Agerola, sui Monti Lattari.

“Intervento tempestivo”

“Sono stati immediatamente attivati – ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta – i direttori delle operazioni di spegnimento regionali e i mezzi aerei, ove possibile, in relazione alle condizioni meteo e di visibilità operativa. Complessivamente stanno operando 16 volontari della Protezione Civile della Regione Campania e altre squadre sono in arrivo. Purtroppo registriamo che quest’anno i focolai stanno interessando il territorio regionale già prima dell’avvio del periodo di massima pericolosità”.

“È importante – ha concluso Zabatta – evitare l’abbruciamento delle stoppie e dei residui vegetali in presenza di vento nonché segnalare tempestivamente gli eventuali roghi: ricordiamo che è attivo il numero verde della Protezione Civile della Regione Campania: 800.232525″.