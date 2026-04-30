Domani la Luna dei Fiori: ecco perché il cielo del 1° maggio sarà speciale

Domani, venerdì primo maggio 2026, il cielo notturno si prepara a ospitare uno degli eventi astronomici più suggestivi della stagione primaverile: la Luna dei Fiori. Questo particolare plenilunio raggiungerà la sua fase di massima pienezza esattamente alle 19:23 ora italiana, offrendo un’occasione imperdibile per osservare il satellite mentre sorge timidamente all’orizzonte orientale poco dopo il tramonto del sole. Sarà uno spettacolo naturale che accompagnerà le celebrazioni della festa dei lavoratori, tingendo il crepuscolo di una luce argentata e costante che promette di incantare chiunque alzerà lo sguardo verso l’alto. Questa Luna rappresenta il primo di 2 appuntamenti ravvicinati con il plenilunio previsti per questo mese, rendendo il calendario astronomico di maggio particolarmente ricco e interessante per tutti gli osservatori del cielo europeo e nordamericano. La sua comparsa segna simbolicamente il culmine della fioritura che caratterizza questo periodo dell’anno, portando con sé antiche tradizioni legate ai cicli della terra e alla rinascita della natura selvatica che sta sbocciando ovunque attorno a noi in questo periodo dell’anno solare.

Le radici del nome e le tradizioni agricole

Secondo le antiche tradizioni riportate dall’Old Farmer’s Almanac, il plenilunio di maggio è conosciuto come “Luna dei Fiori“, un omaggio diretto alle abbondanti fioriture in questo periodo. Tuttavia, la ricchezza del folclore legato al nostro satellite offre una varietà di nomi alternativi che riflettono diverse fasi della natura: si parla infatti anche di Luna in erba, Luna della semina o Luna delle rane. Ogni definizione sottolinea il profondo legame tra i cicli celesti e le attività agricole e biologiche del nostro pianeta, celebrando il momento in cui la vita esplode in ogni sua forma dopo il lungo letargo invernale.

Una “Microluna” nel cielo di maggio

Dal punto di vista tecnico, la Luna dei Fiori del 2026 non sarà una Superluna. Al contrario, l’evento di domani si configura come una “Microluna“. Poiché l’orbita del satellite attorno alla Terra è ellittica, la distanza tra i corpi celesti varia costantemente tra il punto più vicino, detto perigeo, e quello più lontano, l’apogeo. In questa occasione, il plenilunio si verifica in prossimità dell’apogeo, rendendo il disco lunare leggermente più piccolo e meno luminoso rispetto alle spettacolari superlune che vedremo alla fine dell’anno, specificamente nei mesi di novembre e dicembre.

Il mistero dell’illusione lunare

Nonostante le sue dimensioni reali siano leggermente ridotte, la Luna di domani apparirà straordinariamente grande al momento del suo sorgere. Questo fenomeno è noto come “illusione lunare“, un inganno ottico che si verifica quando il satellite si trova basso sull’orizzonte. Il cervello umano tende a confrontare il disco lunare con oggetti in primo piano, come edifici, montagne o alberi, facendolo apparire molto più imponente di quanto non sia quando si trova alto nel cielo. La NASA ha più volte spiegato che non esiste ancora una spiegazione scientifica definitiva e totalmente soddisfacente, ma l’effetto resta uno dei momenti più fotografati e ammirati dagli astrofili di tutto il mondo.

Un mese con 2 pleniluni: la Luna Blu

L’appuntamento di domani inaugura un maggio eccezionale per l’astronomia. Il 2026 è infatti un anno in cui il calendario lunare e quello solare si intrecciano in modo insolito, portando a un totale di 13 Lune Piene anziché le consuete 12. Dopo lo spettacolo di domani sera, la Luna tornerà a essere piena il 30 maggio (con il picco astronomico il 31), assumendo il nome di “Luna Blu“. Questo termine indica la seconda luna piena all’interno di un singolo mese solare, un evento relativamente raro che chiuderà in bellezza un mese dedicato interamente alla luce e all’osservazione del cosmo.