Dopo il maltempo, la primavera: l’Europa centrale e la Pianura Padana sgombre di nubi viste dallo spazio, tra Alpi e Pirenei innevati

Dopo diverse settimane di piogge persistenti e basse temperature, il 7 aprile un’area di alta pressione sull’Europa centrale ha portato cieli sereni e temperature di fine primavera. Acquisita da uno dei satelliti Sentinel-3 del programma europeo Copernicus nella stessa data, questa immagine mostra l’area durante la transizione dall’inverno alla primavera. Le Alpi sono visibili come una fascia continua di neve bianca e brillante, che contrasta nettamente con le pianure circostanti dalle tonalità verdi e marroni. La Pianura Padana appare di colore più chiaro, in linea con l’intenso utilizzo del suolo e le condizioni atmosferiche locali, mentre i grandi laghi come il Lago di Ginevra e il Lago di Costanza appaiono come macchie blu scuro. A ovest, gran parte della Francia appare in tonalità verdi, mentre la neve è visibile sui Pirenei.

I dati dei satelliti Sentinel di Copernicus supportano il monitoraggio dell’estensione della copertura nevosa e dei cambiamenti stagionali, fornendo informazioni essenziali per la gestione delle risorse idriche, la valutazione dei rischi e l’analisi climatica in Europa e oltre.