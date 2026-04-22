Due astronauti pachistani selezionati per il programma spaziale con equipaggio della Cina

Il processo di selezione del primo gruppo di astronauti stranieri destinati al programma spaziale con equipaggio della Cina si è concluso con la scelta di due candidati pachistani: Muhammad Zeeshan Ali e Khurram Daud. Lo annuncia l’Agenzia spaziale cinese per le missioni con equipaggio (CMSA) in un comunicato. I due selezionati arriveranno presto in Cina, dove saranno addestrati come astronauti di riserva. Dopo aver completato l’addestramento e superato le valutazioni, uno di loro parteciperà alla missione di volo come specialista di carico utile, diventando il primo astronauta straniero a entrare nella Stazione spaziale cinese.

Nel febbraio del 2025, ricorda la nota, la Cina e il Pakistan hanno firmato a Islamabad un accordo di cooperazione sulla selezione e l’addestramento degli astronauti pachistani. Le due scelte sono il risultato di un processo in tre fasi: selezione preliminare, selezione secondaria e selezione finale. La selezione e l’addestramento di astronauti pachistani rappresentano “una pietra miliare nella storia del programma spaziale cinese” e “un ulteriore esempio di successo nell’attuazione del partenariato strategico a tutto campo tra Cina e Pakistan nel settore spaziale“, e dimostrano “l’apertura del governo cinese nel condividere i risultati dello sviluppo spaziale con la comunità internazionale”.