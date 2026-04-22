Duetto nel cielo primaverile: stasera una congiunzione speciale, protagonisti Giove e la Luna

Stasera il cielo offre uno spettacolo imperdibile poco dopo il calar del sole. Protagonisti assoluti di questo incontro celeste saranno la Luna e Giove, che si troveranno in una congiunzione particolarmente suggestiva nella zona occidentale della volta celeste. A circa 45 minuti dal tramonto, i 2 corpi celesti più luminosi del periodo appariranno chiaramente visibili a circa due terzi di altezza rispetto all’orizzonte, dirigendosi idealmente verso lo zenith. La Luna, ormai prossima alla fase di Primo Quarto, si posizionerà leggermente sopra e a destra del gigante gassoso, creando un quadro naturale di rara bellezza. Questa danza astrale sarà facilmente individuabile anche dai centri urbani, offrendo un momento di meraviglia accessibile a tutti, esperti astrofili o semplici curiosi, prima che l’oscurità della notte prenda il sopravvento definitivo.

Come osservare il “duetto” nel cielo di primavera

Per identificare correttamente i 2 astri, basta utilizzare un semplice “trucco”: la distanza che separa la Luna da Giove sarà di circa 3 gradi, l’equivalente di circa un terzo di un pugno chiuso tenuto alla distanza del braccio teso. Giove, con una magnitudine di -2.1, brilla intensamente superando in luminosità qualsiasi altra stella presente, secondo solo alla Luna e al pianeta Venere che però tramonta prima. Il duo in congiunzione non sarà solo in questa porzione di cielo: sopra di loro si staglieranno le figure dei Gemelli, Castore e Polluce. La giallastra Polluce e la bianca Castore si troveranno rispettivamente a circa 9 gradi sopra Giove e 6,5 gradi sopra la Luna.

I segreti di Giove rivelati dal telescopio

Se l’osservazione a occhio nudo regala emozioni, l’utilizzo di un piccolo telescopio o di un buon binocolo trasforma la visione in un’esperienza scientifica affascinante. Giove appare come un grande disco striato dalle sue caratteristiche bande atmosferiche e, nonostante le sue dimensioni apparenti siano ridotte rispetto all’opposizione di gennaio, rimane un bersaglio privilegiato per l’osservazione dei dettagli.