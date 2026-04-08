e-GEOS rafforza la leadership globale nei dati satellitari con l’accordo SAOCOM

e-GEOS, società di Agenzia Spaziale Italiana (20%) e Telespazio (80%) del Gruppo Leonardo, ha siglato un accordo pluriennale di cooperazione, marketing e distribuzione con VENG, azienda argentina controllata al 97% dalla Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), responsabile della distribuzione dei dati della costellazione satellitare SAOCOM (Satélite Argentino de Observación Con Microondas), ad eccezione dell’area che comprende Europa e Mediterraneo per la quale la distribuzione è affidata all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il nuovo accordo consolida il ruolo di e-GEOS come distributore mondiale dei dati SAR dei satelliti SAOCOM, già riconosciuto nella collaborazione avviata nel 2021 tra la società italiana e VENG.

La costellazione SAOCOM, composta dai satelliti radar in banda L SAOCOM 1A e 1B, insieme a quelli di prima e seconda generazione della costellazione italiana COSMO-SkyMed, dell’ASI e del Ministero della Difesa, costituisce il Sistema Satellitare Italo-Argentino per la Gestione delle Emergenze (SIASGE). Il sistema, sviluppato congiuntamente da ASI e da CONAE, è la prima costellazione radar integrata europea-americana dedicata alla gestione delle emergenze.

Le dichiarazioni

“Il nuovo accordo per la distribuzione dei dati SAOCOM consolida il portafoglio di dati satellitari di e-GEOS, senza eguali per ampiezza e complementarità, che abilita soluzioni sempre più avanzate a supporto delle priorità strategiche globali, dalla gestione delle emergenze allo sviluppo sostenibile”, ha commentato C. Milena A. Lerario, Amministratore Delegato di e-GEOS. “L’intesa testimonia inoltre il valore strategico della cooperazione industriale tra Italia e Argentina, resa possibile dal crescente dialogo istituzionale tra le agenzie spaziali e dal contributo delle eccellenze industriali dei due Paesi. In questo percorso, e-GEOS promuove collaborazioni internazionali di lungo periodo orientate all’innovazione e alla crescita di capacità condivise, nel quadro dell’impegno di Leonardo in Argentina, attivo da oltre trent’anni nel settore spaziale tramite Telespazio Argentina”.

“Questo nuovo accordo tra VENG ed e-GEOS rafforza il posizionamento internazionale della costellazione SAOCOM e sottolinea il valore unico della tecnologia SAR in banda L”, ha affermato Laureano Quiroga, Direttore Generale di VENG. “La capacità di penetrazione di questa lunghezza d’onda consente un’analisi avanzata dell’umidità del suolo, una variabile fondamentale per il settore agricolo globale, mentre le nostre soluzioni interferometriche (InSAR) offrono una precisione centimetrica e sub-centimetrica per il monitoraggio della stabilità delle infrastrutture e della deformazione del suolo in applicazioni critiche come la gestione delle infrastrutture e delle risorse naturali, comprese le operazioni minerarie ed energetiche. Inoltre, i dati SAOCOM si sono dimostrati altamente efficaci per la sorveglianza marittima e il rilevamento delle fuoriuscite di petrolio, a sostegno della protezione ambientale e della gestione dei rischi in tutto il mondo. Attraverso questa partnership, miriamo ad ampliare ulteriormente l’accesso a queste capacità strategiche nei mercati globali di e-GEOS. I nostri team lavorano a stretto contatto da anni, dimostrando un alto livello di professionalità e competenza tecnica”.

I satelliti quadripolari ad alta risoluzione in banda L SAOCOM 1A e SAOCOM 1B garantiscono capacità di osservazione giorno e notte, in qualsiasi condizione meteorologica; la lunghezza d’onda della banda L consente la penetrazione della copertura vegetale e del suolo, ampliando significativamente le possibilità applicative.

Nel corso della precedente collaborazione, e-GEOS ha riscontrato una crescente domanda per i dati SAOCOM, in particolare per applicazioni interferometriche relative al monitoraggio delle infrastrutture e dei movimenti del terreno, il rilevamento di sversamenti di idrocarburi e la gestione delle attività minerarie. Un ulteriore ambito di forte interesse include la gestione delle risorse idriche, con un focus sul rilevamento delle perdite nelle reti. L’accordo ha permesso a VENG di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali, valorizzando l’eccellenza tecnologica argentina e il potenziale commerciale dei prodotti SAOCOM.