Eccellenza al G.O.M. di Reggio Calabria: due trapianti di rene da donatore vivente segnano un traguardo per la sanità calabrese

Nelle ultime settimane, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato teatro di due straordinari percorsi di vita e medicina. Due storie di coraggio e profondo amore familiare hanno portato all’esecuzione con successo di altrettanti trapianti di rene da donatore vivente, consolidando il ruolo della struttura come un pilastro fondamentale della sanità pubblica. L’aspetto più rilevante di questi interventi riguarda l’eccezionale efficacia del protocollo adottato, che ha permesso una dimissione rapida dei pazienti. La degenza media si è attestata infatti sui dieci giorni, un risultato clinico di altissimo profilo che conferma ufficialmente il G.O.M. quale punto di riferimento per la trapiantologia in Calabria.

L’importanza del trapianto preemptive e la donazione tra consanguinei

Il primo dei due casi affrontati ha riguardato un trapianto preemptive, una procedura di eccellenza effettuata prima ancora che il paziente debba ricorrere alla dialisi. In questo contesto, un padre ha scelto di donare un rene al proprio figlio, decidendo di anticipare il decorso della malattia per restituirgli una quotidianità finalmente libera dalla dipendenza dalle macchine. Il secondo intervento ha visto protagonista una donna che ha donato l’organo al proprio fratello, il quale si trovava già in trattamento dialitico. Questo gesto ha permesso di cambiare radicalmente la qualità della vita del ricevente, dimostrando come la forza dei legami familiari rimanga il filo conduttore di questi percorsi di rinascita.

Innovazione tecnologica e tecnica robotica per interventi mininvasivi

Il successo di queste operazioni è il frutto del lavoro sinergico dell’U.O.C. di Nefrologia, che ha accompagnato le coppie in ogni singola fase, dalla delicata selezione iniziale ai complessi accertamenti di idoneità, fino alla preparazione clinica e organizzativa. Un ruolo centrale è stato ricoperto dal Responsabile del programma di trapianto da vivente e dal case manager, figure che hanno coordinato con precisione chirurgica ogni passaggio per garantire la massima sicurezza e continuità assistenziale. Per ridurre l’impatto chirurgico, gli espianti sono stati eseguiti con tecnica robotica, confermando la precisa volontà del G.O.M. di investire in tecnologie avanzate per offrire ai pazienti cure sempre più sicure e mininvasive.

Il successo clinico e il ruolo della sanità pubblica in Calabria

L’esito degli interventi è stato eccellente: in entrambi i pazienti la ripresa della funzione renale è stata immediata, accompagnata da una pronta ripresa della diuresi. Nel primo caso le dimissioni sono avvenute dopo appena 9 giorni, mentre nel secondo dopo 11 giorni. Questo successo clinico testimonia la qualità del lavoro svolto dalle équipe delle Unità di Nefrologia, Urologia e Chirurgia Generale, che hanno collaborato in un confronto multidisciplinare esteso anche ad anestesisti e professionisti dell’area infermieristica. Tali risultati assumono un valore ancora più significativo alla luce del rallentamento delle donazioni di organi registrato a livello regionale. Nonostante il contesto difficile, il G.O.M. prosegue con determinazione la propria attività, supportato da un modello organizzativo che mette al centro il paziente, definendosi come “un luogo dove la donazione diventa vita, e dove la sanità pubblica dimostra ogni giorno il suo valore“.