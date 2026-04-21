Eccellenza e innovazione nel soccorso: i Vigili del Fuoco di Catanzaro tra i premiati al prestigioso Premio Francesco Del Giudice

Il prossimo 22 aprile la città di Napoli diventerà il fulcro dell’eccellenza operativa dedicata alla sicurezza dei cittadini. Presso la sala convegni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, situata nel moderno complesso universitario di Scampia, si terrà infatti la solenne cerimonia di consegna del Premio Francesco Del Giudice. Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo, istituito per valorizzare l’innovazione tecnica e le migliori pratiche professionali sviluppate dai reparti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In questo contesto di rilievo nazionale, spicca con forza il lavoro svolto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, che è riuscito a posizionarsi tra le eccellenze assolute del Paese grazie a un progetto d’avanguardia nato direttamente dall’esperienza sul campo.

La valorizzazione del territorio calabrese attraverso l’innovazione tecnologica applicata al soccorso

Il Comando di Catanzaro sarà rappresentato durante la manifestazione dal Comandante, l’Ingegnere Giuseppe Bennardo, insieme al gruppo di lavoro che ha ideato e sviluppato l’elaborato. La notizia più rilevante per la comunità locale è l’inclusione del progetto catanzarese tra i ventuno migliori lavori selezionati su scala nazionale, un risultato che certifica l’altissimo livello di competenza raggiunto dal personale operativo della Calabria. In particolare, il merito va al team in servizio presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chiaravalle Centrale, coordinato dal responsabile di progetto CRE Giuseppe Tassone e composto dal VC Giuseppe Piscioneri e dal VE Graziano Garito. Questo traguardo rappresenta una testimonianza concreta di come la dedizione e la capacità propositiva dei singoli operativi possano trasformarsi in soluzioni concrete per la sicurezza collettiva.

Nuove strategie e modifiche tecniche per il potenziamento della lotta agli incendi boschivi

Il cuore della proposta presentata dai professionisti di Chiaravalle Centrale riguarda l’ottimizzazione dei mezzi impiegati nel contrasto ai roghi. L’elaborato tecnico analizza e propone una serie di migliorie applicabili ai mezzi destinati principalmente alle operazioni di spegnimento degli incendi di vegetazione e boschivi. L’obiettivo primario è quello di incrementare in modo significativo l’efficienza operativa, garantendo una maggiore rapidità d’intervento e un’efficacia superiore durante le fasi più critiche del soccorso. Si tratta di un contributo fondamentale, orientato al potenziamento delle capacità di risposta in scenari emergenziali che sono purtroppo frequenti nel territorio calabrese, specialmente durante la stagione estiva, quando la gestione degli incendi boschivi richiede sforzi straordinari e strumenti tecnologici sempre più performanti.

Autorità e istituzioni riunite a Scampia per celebrare il progresso del Corpo Nazionale

La cerimonia vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, confermando l’importanza che il Ministero dell’Interno attribuisce a questo percorso di crescita interna. Saranno presenti le Autorità politiche del dicastero, affiancate dalle massime Autorità civili e militari della provincia di Napoli. Durante lo svolgimento dell’evento, verranno premiati i progetti vincitori per ognuna delle cinque categorie definite dal bando di partecipazione. Il Premio Francesco Del Giudice non è solo una competizione tecnica, ma un momento di condivisione istituzionale volto a promuovere la cultura del miglioramento continuo e della qualità dei servizi resi alla popolazione da parte dei Vigili del Fuoco.

L’eredità morale e professionale di Francesco Del Giudice nel solco del servizio pubblico

L’iniziativa porta un nome che evoca i valori più profondi del Corpo, essendo intitolata alla memoria dell’Ingegnere Francesco Del Giudice. Egli fu una figura storica dei Vigili del Fuoco, capace di distinguersi per una dedizione totale al servizio pubblico, per un rigore morale esemplare e per una competenza operativa fuori dal comune. Il premio nasce proprio per onorare questa eredità, incentivando tutti gli appartenenti al Corpo a sviluppare idee progettuali che possano migliorare l’efficienza organizzativa. Attraverso il ricordo di Del Giudice, il concorso spinge verso un’innovazione continua, trasformando le intuizioni del personale operativo in standard di eccellenza capaci di elevare costantemente il livello di protezione offerto alla cittadinanza in ogni angolo d’Italia.