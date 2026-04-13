Efficienza energetica negli edifici: a Roma il workshop ENEA sulle strategie per la decarbonizzazione

Mercoledì 15 aprile alle ore 9, a Roma, ENEA ospiterà il workshop dal titolo “Attività e sviluppi dell’Implementation Working Group on Energy Efficiency in Buildings”. L’iniziativa, che si terrà presso la sede centrale dell’Agenzia sul Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, rappresenta un momento di confronto di alto livello sul contributo che il settore edilizio può offrire alla decarbonizzazione del sistema energetico. Gli edifici, infatti, sono responsabili di una quota significativa dei consumi energetici e delle emissioni, rendendo fondamentale l’adozione di soluzioni innovative per migliorarne l’efficienza. Il workshop si inserisce in un contesto europeo sempre più orientato alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale, con l’obiettivo di individuare strategie concrete e condivise. L’evento offrirà uno spazio di dialogo tra ricerca, istituzioni e industria, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Collaborazione europea e obiettivi del SET Plan

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Università di Palermo, nell’ambito del SET Plan europeo, il programma strategico che coordina ricerca, innovazione e implementazione tecnologica per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questo quadro di riferimento rappresenta uno dei pilastri delle politiche energetiche dell’Unione Europea, promuovendo sinergie tra Paesi membri e stakeholder. Il gruppo di lavoro sull’efficienza energetica negli edifici svolge un ruolo centrale nel definire linee guida, sviluppare tecnologie e supportare la loro diffusione su larga scala. Durante il workshop saranno presentati gli sviluppi più recenti e le prospettive future, con particolare attenzione all’integrazione tra fonti rinnovabili, digitalizzazione e sistemi intelligenti. L’obiettivo è accelerare la trasformazione del patrimonio edilizio europeo, rendendolo più sostenibile, resiliente e in linea con gli obiettivi climatici comunitari.

I protagonisti del workshop

Tra i principali interventi previsti figurano quelli di Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili di ENEA, e Giovanni Puglisi, responsabile della Divisione Sistemi, progetti e servizi per l’efficienza energetica. La loro partecipazione sottolinea l’impegno dell’Agenzia nel promuovere ricerca e innovazione nel campo dell’energia sostenibile. Accanto a loro interverranno anche figure di rilievo a livello istituzionale e industriale, come Marcello Capra, delegato nazionale al SET Plan per il MASE, e Franco Cotana, amministratore delegato di RSE. La presenza di questi esperti garantirà una visione ampia e multidisciplinare sulle sfide e le opportunità legate all’efficienza energetica negli edifici. Il workshop si configura quindi come un’occasione preziosa per fare il punto sulle politiche in atto e rafforzare la collaborazione tra i diversi attori coinvolti nella transizione energetica.