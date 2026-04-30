Elicottero HH-139A salva windsurfista disperso nel Golfo di Cagliari durante una missione addestrativa | FOTO

Un’ordinaria missione addestrativa si è trasformata in un intervento salvavita nelle acque del sud della Sardegna. Nella serata di oggi, un elicottero HH-139A dell’80° Centro SAR di Decimomannu è stato protagonista di un’operazione di ricerca e soccorso nel Golfo di Cagliari, conclusasi con il recupero di un windsurfista disperso e il suo trasporto d’urgenza in ospedale. Durante il volo addestrativo, l’equipaggio ha ricevuto un task operativo dal Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, punto di riferimento per la gestione delle attività di soccorso aereo in Italia. L’RCC, in coordinamento con il Maritime Rescue Sub-Center (MRSC) di Cagliari, era già stato allertato per la scomparsa di un windsurfista nella zona di Capo Spartivento.

Dopo aver verificato l’autonomia residua del velivolo e la disponibilità dell’equipaggio, è stato disposto il passaggio immediato da missione addestrativa a missione reale di soccorso in mare, dimostrando la prontezza operativa delle unità coinvolte.

Il ritrovamento e il recupero in condizioni difficili

Raggiunta l’area indicata, l’elicottero ha individuato rapidamente un windsurf abbandonato su un tratto di costa rocciosa. Poco dopo, l’uomo, un italiano di 58 anni, è stato avvistato mentre tentava di risalire la scogliera. L’intervento si è svolto con l’ausilio del verricello: un aerosoccorritore è stato calato nei pressi del disperso per metterlo in sicurezza. In condizioni rese più complesse dall’arrivo della notte, l’equipaggio ha quindi proceduto all’imbarco del ferito e al suo trasferimento verso l’Ospedale Brotzu, dove il personale sanitario era già stato allertato.

Il windsurfista è stato affidato alle cure mediche una volta raggiunta la piazzola dell’ospedale, completando con successo un’operazione ad alto rischio e tempismo cruciale.

L’impegno continuo dell’80° Centro SAR e del 15° Stormo

L’80° Centro SAR di Decimomannu opera alle dipendenze del 15° Stormo di Cervia, una realtà fondamentale che garantisce attività di ricerca e soccorso 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Oltre al recupero di equipaggi di volo in difficoltà, il reparto svolge un ruolo essenziale anche in missioni di pubblica utilità. Tra queste rientrano la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario urgente per pazienti in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando spesso in condizioni meteorologiche difficili.

Migliaia di vite salvate e nuove capacità operative

Dalla sua costituzione, il 15° Stormo ha salvato migliaia di persone in situazioni critiche, confermandosi un pilastro della sicurezza e della protezione civile in Italia. Dal 2018, inoltre, il reparto ha acquisito anche la capacità AIB (Antincendio Boschivo), contribuendo attivamente alla prevenzione e al contrasto degli incendi su scala nazionale. Questo intervento nel Golfo di Cagliari rappresenta un esempio concreto di come l’addestramento continuo e la prontezza operativa possano fare la differenza, trasformando una missione di routine in un’azione decisiva per salvare una vita.