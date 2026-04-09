Elon Musk annuncia il salto definitivo della guida autonoma con Tesla FSD v15

Il settore della tecnologia automobilistica è in fermento dopo che Elon Musk ha rotto il silenzio su quello che definisce il passo più importante nella storia della Tesla. Attraverso una serie di annunci, il CEO ha confermato che la prossima versione del software Full Self-Driving, la attesissima v15, rappresenterà la vera svolta che utenti e investitori attendevano da anni. Questo aggiornamento non è visto come un semplice miglioramento incrementale, ma come un cambio di paradigma totale che dovrebbe finalmente sbloccare la capacità di guida senza supervisione in contesti urbani complessi, portando l’affidabilità del sistema a livelli mai visti prima.

L’architettura del “Grande Modello” e il balzo della potenza neurale

Il cuore pulsante della versione v15 risiede in una nuova architettura di intelligenza artificiale che Musk descrive come un “grande modello”. Secondo i dati trapelati, questo nuovo sistema vanta un numero di parametri circa dieci volte superiore rispetto al modello compatto attualmente in uso nella flotta globale. Questa espansione della rete neurale permette al veicolo di elaborare informazioni ambientali con una profondità e una capacità di ragionamento simili a quelle umane, superando il limite delle semplici reazioni istintive.

La sfida tecnica affrontata da Tesla negli ultimi mesi è stata quella di allineare i progressi del modello compatto, che ha mostrato una velocità di apprendimento sorprendente, con le potenzialità del modello esteso. Musk ha spiegato che, sebbene il modello più piccolo sia diventato incredibilmente capace, la v15 introdurrà una stabilità operativa tale da permettere al software di gestire casi limite — i cosiddetti edge cases — con una precisione chirurgica, eliminando quasi del tutto la necessità di interventi umani correttivi.

Il ruolo di transizione di FSD v14.3 e la velocità di reazione

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla futura v15, Tesla sta attualmente distribuendo la versione v14.3, che funge da ponte tecnologico fondamentale. Questo aggiornamento, già in fase di test presso i dipendenti e prossimo alla diffusione di massa, introduce una riscrittura basata su MLIR (Multi-Level Intermediate Representation), una tecnologia che ha permesso di aumentare la velocità di reazione del veicolo del 20%. Grazie a questa ottimizzazione, le auto Tesla mostrano ora una fluidità di manovra superiore, specialmente nelle immissioni stradali e nelle rotatorie affollate.

Il perfezionamento della v14.3 è essenziale perché serve a pulire gli ultimi residui di incertezza del software attuale, preparando il terreno per l’impatto trasformativo del modello neurale di nuova generazione. Musk ha sottolineato che i miglioramenti apportati a questa build sono il risultato di mesi di raccolta dati da milioni di chilometri percorsi, garantendo che ogni aggiornamento punti verso un unico obiettivo: una guida autonoma che sia statisticamente molto più sicura di un conducente umano medio.

Sicurezza superiore ai livelli umani e guida non supervisionata

La vera promessa che accompagna il lancio della v15 riguarda la sicurezza. Musk ha dichiarato che questa versione “supererà di gran lunga i livelli umani di sicurezza”, anche in situazioni non supervisionate e ambienti estremamente caotici. Questo annuncio è di vitale importanza per la strategia a lungo termine di Tesla, poiché la capacità di operare senza l’attenzione costante del guidatore è il requisito fondamentale per il lancio del servizio di Robotaxi e per il successo del Cybercab, avvistato recentemente in produzione presso la Giga Texas.

L’integrazione di capacità di ragionamento attivo all’interno della rete neurale permetterà alla vettura di non limitarsi a vedere gli ostacoli, ma di comprenderne le intenzioni probabili, prevenendo incidenti prima ancora che si manifestino le condizioni di pericolo. Se queste promesse verranno mantenute, la v15 potrebbe rappresentare il momento “ChatGPT” per l’industria automobilistica, trasformando il trasporto privato da un compito faticoso in un’esperienza di pura mobilità passiva.

Il fenomeno del “Déjà vu” e la fiducia degli utenti Tesla

Nonostante l’entusiasmo, alcuni osservatori e testate come Teslarati hanno notato un certo effetto “déjà vu” nelle dichiarazioni del CEO. Non è la prima volta che Musk definisce una release software come “quella definitiva” o “l’ultimo pezzo del puzzle”. Tuttavia, la differenza sostanziale nel 2026 risiede nella maturità dell’infrastruttura di calcolo di Tesla e nell’enorme vantaggio competitivo derivante dai dati reali raccolti dalla flotta.

L’ottimismo di Musk sembra poggiare su basi tecniche solide, legate all’espansione dei supercomputer Dojo e alla transizione verso un approccio IA “end-to-end” totale, dove ogni decisione del veicolo, dalla percezione all’attuazione meccanica, è gestita da un unico sistema neurale integrato. Per gli utenti che hanno atteso per anni la realizzazione della promessa della guida autonoma totale, la v15 è vista come l’ultima frontiera prima di un mondo in cui il volante diventerà, col tempo, un optional del passato.