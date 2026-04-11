Emergenza frane Abruzzo, strade ancora chiuse tra Castiglione Messer Marino e Schiavi d’Abruzzo per nuovi smottamenti: scatta la didattica digitale | VIDEO

Nonostante il miglioramento del tempo, la situazione resta critica nell’entroterra chietino. Sulla provinciale che collega Castiglione Messer Marino a Schiavi d’Abruzzo si continuano infatti a registrare frane e smottamenti, segno che il territorio non ha ancora assorbito gli effetti delle piogge intense delle scorse settimane come è possibile osservare dal video di Francesco Bottone. E mentre i lavori di ripristino procedono, cresce la necessità di riaprire al più presto le principali vie di collegamento, fondamentali per la vita quotidiana dei residenti.

Le difficoltà alla viabilità stanno avendo ripercussioni anche sul mondo della scuola. Il dirigente dell’istituto superiore “Palizzi Mattei” di Vasto, Gaetano Fuiano, ha disposto l’attivazione della didattica digitale integrata (DDI) per gli studenti residenti a Castiglione Messer Marino, impossibilitati a raggiungere in sicurezza le sedi scolastiche.

Nel provvedimento si fa riferimento alle “gravi criticità della viabilità”, dovute al dissesto idrogeologico, con strade interrotte e condizioni di transito ritenute troppo rischiose. Una situazione che rende difficile, se non impossibile, la frequenza in presenza per molti studenti.

Per questo, a partire da lunedì 13 aprile, gli alunni residenti nel comune potranno seguire le lezioni in modalità mista, così da garantire la continuità didattica senza esporre ragazzi e famiglie a ulteriori rischi.

La vicenda evidenzia ancora una volta quanto il tema della sicurezza del territorio sia centrale per le aree interne, dove frane e problemi alla viabilità possono isolare intere comunità e incidere direttamente su servizi essenziali come la scuola.

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