Emergenza neve a Capracotta: corsa contro il tempo per liberare il gatto delle nevi

La straordinaria ondata di maltempo che ha colpito Capracotta ha lasciato dietro di sé uno scenario complesso, con accumuli di neve che in alcune zone superano i due metri. In particolare, l’area di Prato Gentile è diventata il simbolo di questa emergenza, con infrastrutture e mezzi completamente sommersi. Tra questi, il gatto delle nevi utilizzato per la preparazione delle piste da sci di fondo, fondamentale per la ripartenza delle attività turistiche e sportive. Le condizioni meteo estreme degli ultimi giorni hanno reso difficoltose le operazioni di sgombero, rallentando il lavoro degli operatori impegnati senza sosta. La priorità resta quella di ripristinare l’accessibilità dell’area e garantire la sicurezza, ma la quantità di neve accumulata rappresenta una sfida non indifferente anche per i mezzi specializzati.

Il lavoro degli operatori e il recupero del mezzo

Da giorni le squadre sono impegnate in una vera e propria corsa contro il tempo per liberare il garage che ospita il mezzo battipista, sepolto sotto una coltre eccezionale. Le operazioni richiedono precisione e continuità, vista la mole di neve da rimuovere e le difficoltà logistiche legate al territorio montano. “Abbiamo quasi liberato il garage dove è rimesso il gatto delle nevi, che appena pronto comincerà a battere le piste”, ha spiegato il sindaco Candido Paglione, evidenziando come il lavoro stia finalmente dando i primi risultati concreti. Il recupero del mezzo rappresenta un passaggio cruciale, perché permetterà di intervenire direttamente sulle piste e accelerare il ritorno alla normalità. Tuttavia, le operazioni restano complesse e richiedono ancora tempo, soprattutto nelle aree dove la neve ha raggiunto livelli record.

L’appello del sindaco e la ripartenza del turismo

Parallelamente agli interventi tecnici, arriva anche l’invito alla prudenza rivolto a turisti e visitatori, affinché non si rechino in zona con le proprie auto durante le operazioni. “La neve è tanta e gli operatori stanno lavorando senza risparmio di energie”, ha sottolineato il primo cittadino, ribadendo la necessità di non ostacolare i mezzi impegnati nello sgombero. L’obiettivo è quello di rendere nuovamente accessibile l’area di Prato Gentile e riattivare le piste dalle neve nel più breve tempo possibile, restituendo così al territorio una delle sue principali attrazioni invernali. Dopo una delle nevicate più intense degli ultimi anni, la comunità locale guarda con fiducia alla ripartenza, consapevole che il ritorno alla normalità passerà proprio dalla riapertura delle piste e dalla ripresa del flusso turistico.

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