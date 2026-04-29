Emergenza siccità negli Stati Uniti: oltre il 60% del Paese è in crisi idrica

Il territorio degli Stati Uniti sta affrontando una delle crisi ambientali più gravi degli ultimi decenni, con una morsa di aridità che si estende ormai dall’Oregon alla Florida. Secondo un recente e dettagliato rapporto pubblicato dal Washington Post, circa il 63% del suolo statunitense è attualmente colpito da condizioni di siccità di varia intensità. Questo dato rappresenta un segnale di allarme rosso per le autorità federali, poiché la copertura del fenomeno è a soli due punti percentuali di distanza dal record negativo stabilito nel 2012, l’anno della siccità più vasta del secolo. Le testate internazionali, tra cui spicca la copertura di Reuters, evidenziano come la rapidità con cui il suolo si sta inaridendo stia superando ogni previsione climatica stagionale, creando una situazione di emergenza che coinvolge ormai quasi l’intera nazione.

Un’estensione territoriale senza precedenti recenti

La gravità della situazione attuale è testimoniata dal fatto che ben nove Stati, insieme al distretto della capitale, sono oggi interamente coperti dalla siccità. Alabama, Georgia, Mississippi, North Carolina, New Jersey, South Carolina, Tennessee, Utah e Virginia presentano un deficit idrico che interessa il 100% della loro superficie. Anche in Florida e Arkansas la situazione è critica, con oltre il 99% del territorio in sofferenza. Gli analisti del U.S. Drought Monitor sottolineano che questa non è più una crisi localizzata nei bacini aridi dell’Ovest, ma un fenomeno transcontinentale che sta colpendo duramente anche aree storicamente più piovose del Sud-Est e del Mid-Atlantic. La velocità di degradazione del suolo è stata alimentata da un mese di aprile insolitamente caldo, che ha accelerato l’evaporazione dell’umidità residua.

Il dramma dell’Ovest: Utah e Colorado in prima linea

Lo Utah detiene il triste primato di Stato più secco rispetto alla propria media storica, con una riduzione delle precipitazioni del 59% rispetto ai livelli normali registrati a partire dallo scorso ottobre. Seguono a ruota Colorado, Arizona e New Mexico, dove i deficit pluviometrici oscillano tra il 39% e il 46%. Jon Meyer, climatologo dello Utah citato dal Washington Post, ha dichiarato che l’idrologia dell’Ovest è ormai completamente fuori sincrono rispetto ai ritmi storici. Il precoce scioglimento del manto nevoso sulle vette delle Sierras e nel bacino del Colorado ha ridotto drasticamente il volume dei deflussi idrici primaverili, che sono fondamentali per ricaricare i bacini artificiali necessari alla sopravvivenza delle grandi aree metropolitane e delle vaste zone agricole della regione.

La crisi nel Sud-Est e l’aumento del rischio incendi

Mentre l’Ovest combatte contro la mancanza di neve, il Sud-Est degli Stati Uniti sta vivendo il suo periodo più secco dal 1895. In Georgia e nelle Caroline, la mancanza di piogge consistenti da luglio 2025 ha impedito la naturale ricarica delle falde acquifere durante l’inverno. Questo deficit idrico prolungato ha già avuto conseguenze tangibili sulla produzione agricola, rendendo estremamente difficile la semina e la germinazione delle colture senza un massiccio ricorso all’irrigazione artificiale. Un altro effetto collaterale devastante è l’aumento esponenziale degli incendi boschivi. In North Carolina, ad esempio, il numero di incendi registrati nei primi quattro mesi del 2026 è superiore di oltre il 60% rispetto alla media decennale, trasformando vaste aree forestali in polveriere pronte a divampare.

Le cause climatiche e lo spettro di Super El Niño

Le radici di questa siccità estrema risiedono in una combinazione di fattori meteorologici eccezionali, tra cui un marzo da record per le alte temperature che ha innescato un risveglio precoce della vegetazione, la quale ha consumato rapidamente l’acqua presente nel suolo. Gli esperti del National Oceanic and Atmospheric Administration stanno monitorando con preoccupazione lo sviluppo di quello che potrebbe diventare un Super El Niño entro la fine dell’anno. Sebbene storicamente El Niño porti condizioni più umide nel Sud del Paese, la fase di transizione attuale sta esacerbando l’intensità delle ondate di calore e la persistenza dei sistemi di alta pressione. Questo blocco atmosferico impedisce alle perturbazioni oceaniche di penetrare nell’entroterra, lasciando ampie porzioni degli Stati Uniti in balia di un sole cocente e di venti secchi.

Impatti economici e prospettive per la stagione estiva

Le ripercussioni di questa crisi idrica non si fermano all’ambiente, ma colpiscono direttamente il portafoglio dei consumatori e la stabilità dei mercati. La scarsità d’acqua sta già influenzando i prezzi dei prodotti alimentari e mette sotto pressione la gestione delle riserve idriche strategiche destinate all’uso civile e industriale. Se le piogge primaverili non dovessero arrivare con l’intensità sperata, molte comunità potrebbero trovarsi a dover affrontare severe restrizioni nel consumo d’acqua durante i mesi estivi. Le proiezioni a lungo termine suggeriscono che la siccità persisterà nelle Grandi Pianure e nelle regioni montuose almeno fino a luglio. In un contesto di cambiamento climatico globale, l’evento del 2026 si pone come un durissimo monito sulla necessità di riconsiderare urgentemente le politiche di gestione delle risorse naturali e di adattamento alle nuove estremità meteorologiche.