Energia: con la riqualificazione il valore delle case vuote aumenta fino al 45%

La riqualificazione energetica delle abitazioni oggi inutilizzate potrebbe far crescere il loro valore di mercato fino al 45%, con ricadute positive anche sui canoni di affitto, sia turistici sia residenziali. A incidere sono soprattutto la riduzione dei costi in bolletta, il miglioramento del comfort abitativo e l’adozione di sistemi di climatizzazione più efficienti. È quanto emerge da un’analisi condotta da ENEA e MCE Lab, che ha esaminato gli interventi necessari per riportare sul mercato circa 10 milioni di appartamenti attualmente vuoti in Italia, pari a circa il 30% dello stock immobiliare nazionale. Lo studio ha valutato costi, soluzioni tecniche e potenziali ritorni economici, evidenziando un significativo margine di valorizzazione del patrimonio abitativo inutilizzato.

“La maggior parte di questi immobili è stata costruita prima del 1980 e necessita di adeguamenti energetici e normativi per diventare appetibile su un mercato sempre più orientato verso case green e smart”, sottolinea Nicolandrea Calabrese, responsabile del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano. “Nonostante i miglioramenti registrati tra il 2018 e il 2023, con un aumento degli edifici in classe A dal 7,8% all’11,3%, circa il 70% del parco immobiliare italiano rimane nelle tre peggiori classi energetiche”, aggiunge Calabrese. “Su questo fronte, gli incentivi fiscali – Ecobonus, Bonus Casa e Conto Termico 3.0 – possono fare la differenza, coprendo fino al 50% dei costi di coibentazione, infissi, pompe di calore e fotovoltaico. E a loro volta, questi interventi permettono di recuperare l’investimento sostenuto grazie a risparmi in bolletta che possono superare il 50%”.

Nello studio, i ricercatori hanno esaminato i principali interventi di efficientamento energetico per gli edifici residenziali e stimato i relativi investimenti, utilizzando i dati sull’Ecobonus inviati a ENEA:

isolamento termico di componenti superiori opachi disperdenti, come coperture e soffitti: costo medio 170 euro/m² ;

di componenti superiori opachi disperdenti, come e ; isolamento termico parete: costo medio 200 euro/m² . Varia in base alla tipologia di materiale e alle tecnologie impiegate (ad esempio, i pannelli isolanti in lana di roccia o di vetro risultano generalmente più costosi di quelli in polistirene espanso);

. Varia in base alla tipologia di materiale e alle tecnologie impiegate (ad esempio, i pannelli isolanti in lana di roccia o di vetro risultano generalmente più costosi di quelli in polistirene espanso); sostituzione infissi: costo medio 900 euro/m² . Varia a seconda del materiale (PVC, legno, alluminio o legno-alluminio) e della tipologia di finestre e vetri. Questi interventi contribuiscono a migliorare la tenuta all’aria e il risparmio energetico;

. Varia a seconda del materiale (PVC, legno, alluminio o legno-alluminio) e della tipologia di finestre e vetri. Questi interventi contribuiscono a migliorare la tenuta all’aria e il risparmio energetico; schermature solari: costo medio 280 euro/m² . Contribuiscono a contenere i fabbisogni elettrici per la climatizzazione estiva;

. Contribuiscono a contenere i fabbisogni elettrici per la climatizzazione estiva; impianti termici a gas con pompe di calore : costi variabili in base a potenza e tecnologia scelta. Fino a 10 kW: 950 euro/kW. Tra 10 e 35 kW: 1.300 euro/kW. Per appartamento di 150 m 2 : tra 10 e 12 mila euro;

: costi variabili in base a potenza e tecnologia scelta. Fino a 10 kW: 950 euro/kW. Tra 10 e 35 kW: 1.300 euro/kW. Per appartamento di 150 m : tra 10 e 12 mila euro; pannelli fotovoltaici per energia elettrica: costo medio 2.300 euro/kW p . Per un impianto da 3 kW p , sono necessari circa 18 m 2 di superficie. Può essere abbinato a un accumulo elettrico, con un costo indicativo di 950 €/kWh. I pannelli fotovoltaici riducono le bollette energetiche e aumentano l’indipendenza energetica;

. Per un impianto da 3 kW , sono necessari circa 18 m di superficie. Può essere abbinato a un accumulo elettrico, con un costo indicativo di 950 €/kWh. I pannelli fotovoltaici riducono le bollette energetiche e aumentano l’indipendenza energetica; pannelli solari termici per acqua calda sanitaria: costo medio 1.600 euro/m 2 . Per una famiglia di quattro persone, sono necessari circa 4 m 2 di superficie;

. Per una famiglia di quattro persone, sono necessari circa 4 m di superficie; building automation (domotica): costo medio 70 euro/m². Sistemi di gestione intelligente degli impianti, che garantiscono maggiore comfort e risparmio energetico.

“La direttiva Ue Case green (2024/1275 sulla prestazione energetica degli edifici) stabilisce per gli Stati membri una traiettoria nazionale vincolante per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale, con l’obiettivo di una riduzione del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare di almeno il 16% entro il 2030 e del 22% entro il 2035, rispetto ai livelli del 2020, e a emissioni zero entro il 2050”, spiega Calabrese. “Approfittare degli incentivi fiscali ancora disponibili consentirà di valorizzare al massimo i propri immobili sul mercato e soprattutto di allinearsi agli obiettivi della Direttiva europea”.

L’analisi ENEA – MCE Lab ha poi illustrato tre esempi concreti che dimostrano come gli interventi di riqualificazione energetica possano incrementare il valore di mercato degli immobili fino al 45%, con benefici anche sui canoni di locazione turistica e residenziale, grazie a bollette più leggere e a un maggiore comfort abitativo. Tre le tipologie analizzate: appartamento in città, seconda casa in località turistica e chalet in montagna, tutti in aumento di valore e redditività dopo gli interventi.