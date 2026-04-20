Energia e tensioni globali: Berlino monitora il cherosene mentre cresce l’incertezza sul Golfo

Il ministro dell’Economia Katherina Reiche discute oggi con i rappresentanti del trasporto aereo della situazione delle forniture di cherosene, con l’obiettivo di valutare l’uso della riserva nazionale, garantire le importazioni e mantenere elevata la produzione nelle raffinerie tedesche. Il vertice arriva in un momento particolarmente delicato per il mercato energetico globale, segnato da tensioni geopolitiche e da una crescente competizione per le risorse. La Germania, fortemente industrializzata e dipendente da forniture esterne, cerca di prevenire eventuali criticità prima dell’intensificarsi della stagione estiva, quando la domanda di carburante per l’aviazione aumenta sensibilmente.

Il dialogo con il settore aereo rappresenta quindi un passaggio cruciale per coordinare le risposte e mantenere la stabilità operativa degli aeroporti e delle compagnie.

Le rassicurazioni del governo e le fonti alternative

“La sicurezza dell’approvvigionamento è garantita”, ha ribadito l’esponente della CDU, ancora una volta, in un’intervista alla radio statale Deutschlandfunk, sottolineando che Paesi come Kazakistan, Norvegia e Stati Uniti continuano a rifornire la Germania di petrolio. Le dichiarazioni mirano a rassicurare sia gli operatori economici sia i cittadini, in un contesto dove la percezione del rischio è aumentata. Berlino sta infatti diversificando le proprie fonti energetiche per ridurre la dipendenza da aree instabili, una strategia che si è rafforzata negli ultimi anni anche a seguito di precedenti crisi energetiche. Tuttavia, nonostante queste alternative, il sistema europeo resta interconnesso e vulnerabile agli shock esterni, specialmente quando coinvolgono rotte commerciali cruciali.

Il peso della guerra in Iran e dello Stretto di Hormuz

Il confronto si inserisce in un contesto di attenzione crescente sul mercato europeo, dopo l’allarme lanciato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia su possibili carenze di cherosene in diversi Paesi. A incidere fortemente è anche la guerra in corso in Iran, che sta aumentando la pressione su tutta l’area mediorientale e sulle sue infrastrutture energetiche. In particolare, lo Stretto di Hormuz rappresenta un nodo strategico fondamentale per il transito del petrolio globale: qualsiasi interruzione o minaccia alla sicurezza della navigazione può avere effetti immediati sui prezzi e sulle forniture. Le tensioni militari e il rischio di escalation stanno quindi alimentando l’incertezza, rendendo più complessa la pianificazione per i Paesi europei che dipendono dalle importazioni.

Dipendenza europea e rischi per l’estate

Durante la stagione estiva, l’Europa importa circa il 75% del carburante per l’aviazione dai Paesi del Golfo. Questo dato evidenzia la forte esposizione del continente alle dinamiche geopolitiche di quell’area, soprattutto in un momento in cui la stabilità regionale è messa in discussione. L’aumento dei flussi turistici e dei voli commerciali rende ancora più critica la disponibilità di cherosene, trasformando eventuali carenze in un problema economico e logistico di ampia portata. Le istituzioni europee e i governi nazionali stanno quindi monitorando con attenzione la situazione, valutando misure preventive per evitare interruzioni. In questo scenario, la capacità di adattamento e la diversificazione delle fonti energetiche restano elementi chiave per affrontare una fase che si preannuncia complessa e potenzialmente instabile.