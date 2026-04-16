Energia, le major accelerano sulle rinnovabili ma cresce lo scetticismo degli investitori

Un’importante compagnia petrolifera europea e un fondo energetico mediorientale hanno annunciato la creazione di una joint venture da 2,2 miliardi di dollari, con l’obiettivo di unire attività e progetti in diversi mercati tra Asia ed Europa. L’operazione riguarda Paesi strategici per lo sviluppo delle energie pulite, tra cui Giappone, Corea del Sud, Indonesia e altre economie emergenti ad alta crescita energetica. La nuova società potrà contare su circa 3 gigawatt di capacità già operativa, oltre a ulteriori 6 gigawatt di progetti in fase avanzata di sviluppo. Si tratta di numeri rilevanti che testimoniano la volontà di espandere rapidamente la presenza nel settore delle rinnovabili. L’accordo rappresenta anche una risposta alla crescente pressione internazionale per accelerare la decarbonizzazione, ma al tempo stesso evidenzia come la transizione energetica richieda collaborazioni su larga scala per sostenere investimenti così elevati.

Diversificazione sì, ma con cautela

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di progressiva diversificazione degli investimenti da parte delle grandi compagnie energetiche. Negli ultimi anni, il settore ha promesso di aumentare l’esposizione verso attività a zero emissioni, riducendo gradualmente il peso del petrolio e del gas nei propri portafogli. Tuttavia, questa trasformazione procede con cautela, anche per via delle incertezze legate ai ritorni economici. Le rinnovabili offrono prospettive di crescita interessanti, ma richiedono ingenti capitali iniziali e presentano margini spesso inferiori rispetto alle fonti fossili. In questo contesto, la creazione di joint venture consente di condividere rischi e risorse, migliorando la sostenibilità finanziaria dei progetti. Allo stesso tempo, le compagnie cercano di mantenere un equilibrio tra espansione green e solidità economica, evitando di compromettere la redditività complessiva.

Segnali contrastanti dal mercato

Parallelamente ai grandi investimenti, emergono anche segnali di rallentamento. Un importante gruppo energetico del Nord Europa ha recentemente venduto una parte significativa della propria partecipazione in una società attiva nelle energie rinnovabili, applicando uno sconto rispetto ai prezzi di mercato. La decisione ha avuto ripercussioni immediate, con un calo marcato del titolo e una reazione negativa da parte degli investitori. Molti si aspettavano un rafforzamento della presenza nel settore, ma la scelta ha indicato invece una possibile revisione delle priorità strategiche. Questo episodio dimostra come, nonostante gli impegni pubblici verso la sostenibilità, alcune aziende stiano riconsiderando la velocità e l’entità della loro transizione. Il mercato, dal canto suo, appare sempre più sensibile a segnali di prudenza e disciplina finanziaria.

Rendimenti sotto pressione e nuove incognite

Alla base di queste dinamiche c’è una questione cruciale: la redditività dei progetti rinnovabili. L’ingresso massiccio delle grandi compagnie nel settore ha contribuito a far aumentare i prezzi degli asset e dei contratti, soprattutto nelle aste per l’eolico offshore. Questa competizione ha ridotto i margini e compresso i rendimenti attesi, alimentando il timore che la crescita sia stata perseguita troppo rapidamente. Di conseguenza, molti investitori hanno iniziato a mettere in discussione la sostenibilità economica di alcuni progetti, aumentando lo scetticismo verso il settore. Oggi il comparto si trova in una fase di riequilibrio, in cui l’entusiasmo iniziale lascia spazio a una maggiore selettività. La transizione energetica resta inevitabile, ma il percorso appare meno lineare del previsto e sempre più condizionato da logiche finanziarie.