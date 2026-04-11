Eruzione esplosiva del vulcano Sakurajima in Giappone: colonna di fumo a 3.400 metri di altezza | FOTO e VIDEO

Intorno a mezzogiorno (ora locale) di oggi, sabato 11 aprile, il vulcano Sakurajima, nella città di Kagoshima, in Giappone, ha registrato la sua prima eruzione esplosiva dell’anno, generando una colonna di fumo alta 3.400 metri sopra il cratere. La colonna di fumo si sta spostando verso sud-est e l’osservatorio meteorologico ha emesso un’allerta. Secondo l’Osservatorio Meteorologico Locale di Kagoshima, un’eruzione esplosiva si è verificata nel cratere sommitale del vulcano Minamidake a Sakurajima, nella città di Kagoshima, intorno alle 12:04, generando una colonna di fumo alta 3.400 metri sopra il cratere. È la prima volta che una colonna di fumo proveniente dal Sakurajima raggiunge un’altezza superiore ai 3.000 metri dal 27 novembre 2025.

Espulsione di massi vulcanici e ricaduta di cenere

È stata confermata l’espulsione di grandi massi vulcanici fino alla settima stazione, a una distanza compresa tra 600 e 1.000 metri dal cratere. L’eruzione sta generando pennacchi di fumo diretti a sud-est e si prevede una caduta di cenere “moderatamente intensa” sull’isola di Sakurajima. Si prevede che la cenere raggiunga le città di Tarumizu e Kanoya.

L’osservatorio meteorologico raccomanda a coloro che si trovano nelle zone interessate dalla caduta di cenere di prendere precauzioni, come l’uso di ombrelli e mascherine, e agli automobilisti di guidare a velocità ridotta.

Allerta di livello 3

L’osservatorio meteorologico mantiene l’allerta eruttiva di livello 3 per Sakurajima, avvertendo la popolazione di prestare attenzione a grandi massi vulcanici e flussi piroclastici entro un raggio di circa 2 chilometri dal cratere sommitale di Minamidake e dal cratere Showa.