Esce per un’escursione e non fa più rientro: esercitazione del Soccorso Alpino Siciliano nell’area di Monte San Salvatore | FOTO

Un uomo disperso nell’area di Monte San Salvatore (Petralia Sottana, PA), uscito dalla propria abitazione nel pomeriggio di sabato 11 aprile per una escursione, che non ha fatto rientro. Questo è lo scenario su cui hanno operato Coordinatori delle Operazioni di Ricerca (COR), Tecnici di Ricerca (TeR) e squadre di Tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) durante l’esercitazione Regionale di “Ricerca Persone disperse” che si è svolta domenica 12 aprile. Il Centro di Coordinamento delle Ricerche è stato allestito presso la sede della Stazione di Soccorso Alpino in comune di Petralia Sottana e da lì sono partite le squadre di ricerca coordinate dalla base operativa, una volta definita la strategia, la zona primaria e le aree di ricerca.

Le squadre hanno bonificato durante la mattinata un’area complessiva di circa 40 ha, rinvenendo e documentando i reperti appositamente posizionati nella zona il giorno precedente. L’esercitazione ha visto il coinvolgimento di tecnici e aspiranti tecnici, provenienti da tutta la Sicilia e si è conclusa con il ritrovamento della persona dispersa.

Realistiche simulazioni anche in materia di ricerca di persone disperse, per effettuare interventi altamente qualificati in ambiente montano, impervio ed ostile e per coordinare e dirigere, così come prevede la vigente normativa, chiunque intervenga nelle operazioni di ricerca di dispersi.