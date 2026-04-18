Esplosione in un appartamento in provincia di Foggia: paura tra i residenti, ferita una coppia

Momenti di forte paura si sono vissuti a Apricena, in provincia di Foggia, dove poco prima delle 13 un’esplosione ha scosso uno stabile in via della Costituzione. I residenti raccontano di aver sentito un boato improvviso, seguito dal rumore di vetri che andavano in frantumi. La scena che si è presentata subito dopo è stata quella di infissi danneggiati e detriti sparsi sull’asfalto sottostante. Molti abitanti sono scesi in strada, visibilmente scossi, cercando di capire cosa fosse accaduto. La paura è stata tanta, soprattutto per chi si trovava in casa al momento dell’esplosione e ha temuto conseguenze più gravi per l’intero edificio.

L’esplosione nell’appartamento al quarto piano

La deflagrazione si è verificata in un appartamento situato al quarto piano della palazzina, con ogni probabilità all’interno della cucina. Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe riconducibile a una fuga di gas. La violenza dell’esplosione ha provocato il distacco di persiane e la rottura di numerosi vetri, alcuni dei quali sono finiti sulla strada sottostante. L’impatto ha interessato non solo l’abitazione coinvolta ma anche le aree circostanti, aumentando il timore tra i residenti per eventuali danni strutturali.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Al momento dell’esplosione, all’interno dell’appartamento si trovava una coppia di anziani coniugi. I due sono stati soccorsi tempestivamente e trasportati in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni non sono state dettagliate nell’immediato, ma l’intervento rapido dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche del caso. L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza della manutenzione degli impianti domestici, soprattutto quando si tratta di gas, per prevenire situazioni potenzialmente pericolose come quella avvenuta ad Apricena.