Esplosione in un impianto di produzione di fuochi d’artificio a Thrissur: almeno 13 morti in India | FOTO

Tredici operai sono morti e altri cinque hanno riportato gravi ustioni in India a seguito di una potente esplosione che ha devastato un impianto di produzione di fuochi d’artificio collegato al tempio di Thiruvambady, dove erano in corso i preparativi per il Thrissur Pooram. Secondo le autorità, circa 70 operai, la maggior parte provenienti da Kundannur, erano presenti nell’impianto al momento dell’esplosione. L’impatto è stato così violento che molti residenti della zona lo hanno inizialmente scambiato per un terremoto, mentre dense colonne di fumo avvolgevano l’area.

Secondo alcune fonti, nell’impianto erano immagazzinate grandi quantità di materiale esplosivo, stimate intorno ai 2.000kg. Le squadre di soccorso stanno procedendo con cautela per timore di ulteriori esplosioni, mentre la Polizia e i Vigili del Fuoco hanno isolato la zona e continuato le operazioni di ricerca.

Almeno 10 persone sono state ricoverate presso l’ospedale del Government Medical College di Thrissur a Mulankunnathukavu. Fonti ospedaliere hanno riferito che alcuni dei feriti versano in condizioni critiche. Le autorità stanno inoltre predisponendo le cure specialistiche necessarie per i feriti più gravi.

Disposta un’indagine

Un membro del comitato del tempio di Thiruvambady ha dichiarato che il gruppo è ancora sotto shock. “Non sappiamo cosa sia andato storto. Siamo ancora sotto shock”, ha affermato. Il prefetto distrettuale Shikha Surendran ha disposto un’indagine approfondita sull’incidente, incaricando il magistrato di sottodistretto e il responsabile del distretto di Thrissur di accertare le cause dell’esplosione e le sue conseguenze.

Il cordoglio di Modi e Vijayan

Il Primo Ministro Narendra Modi ha espresso profondo cordoglio per la perdita di vite umane e ha annunciato un risarcimento di 2 lakh di rupie ai familiari delle vittime. Anche il Primo Ministro Pinarayi Vijayan ha espresso le sue condoglianze per la perdita di vite umane e ha disposto la piena mobilitazione di tutte le strutture governative per garantire un’assistenza medica completa ai feriti nell’esplosione.

Sono in corso interventi coordinati che coinvolgono la Polizia, i Vigili del Fuoco, il Dipartimento della Salute, nonché i Dipartimenti delle entrate e della gestione delle emergenze.