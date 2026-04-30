Etna, spettacolare graupel a 3000 metri: neve tonda sul vulcano | VIDEO

L’Etna ha regalato oggi uno spettacolo meteo straordinario. A quota 3000 metri, il vulcano siciliano si è imbiancato di graupel, un fenomeno atmosferico affascinante che ha trasformato le alte pendici in un paesaggio quasi lunare. Il graupel, conosciuto anche come neve tonda, è un tipo di precipitazione che si colloca a metà strada tra la neve e la grandine. Si forma quando gocce d’acqua sopraffusa congelano attorno ai cristalli di neve, creando piccoli pellet di ghiaccio bianco opaco. A differenza della grandine vera e propria, il graupel ha una consistenza più morbida e friabile.

Le condizioni meteo di oggi

La giornata sull’Etna è stata caratterizzata da instabilità atmosferica con temperature che alle quote sommitali hanno oscillato tra -2°C e +5°C. Al mattino si sono verificate deboli piogge e rovesci, mentre nel pomeriggio il cielo si è parzialmente aperto lasciando spazio a nubi sparse. I venti variabili hanno soffiato con intensità moderata da ovest e nord, mantenendo lo zero termico sufficientemente basso per favorire la precipitazione solida oltre i 3000 metri.

Un fenomeno fotografato e condiviso

Le immagini della nevicata di graupel hanno rapidamente fatto il giro dei social network, documentate da appassionati e testimoni oculari presenti sulla montagna. Tra questi, Fabrizio Zuccarello ha catturato la bellezza coreografica del fenomeno, mostrando come il manto bianco di pellet ghiacciati abbia ricoperto le pendici vulcaniche creando un contrasto spettacolare con il terreno lavico scuro.

Primavera instabile sul vulcano

Eventi come quello di oggi non sono rari sull’Etna durante la stagione primaverile. Quando depressioni mediterranee portano aria fredda in quota, anche ad aprile le cime del vulcano possono essere interessate da precipitazioni nevose o di graupel. La particolare morfologia dell’Etna, con i suoi 3300 metri di altezza, lo rende particolarmente esposto a questi fenomeni atmosferici che creano condizioni variabili e spesso sorprendenti nell’arco di poche ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.