Fauna selvatica e rifiuti: una proposta concreta per i territori dell’Appennino

La gestione della fauna selvatica non è un’emergenza locale, ma un tema globale che riguarda tutti i territori in cui l’uomo modifica il proprio rapporto con l’ambiente. Come evidenzia Davide Peluzzi in un recente post Facebook, ogni cambiamento nelle abitudini di gestione dei rifiuti o nelle attività agro-pastorali produce effetti diretti sugli equilibri naturali. Non si tratta quindi di un fenomeno casuale o imputabile esclusivamente agli animali, ma di una conseguenza delle trasformazioni introdotte dall’uomo. Peluzzi sottolinea come spesso si cerchi un colpevole semplice – il lupo, il cinghiale, il cambiamento climatico – senza analizzare le cause profonde. In realtà, è la presenza di nuove fonti alimentari e la riduzione delle pratiche tradizionali di controllo del territorio a favorire l’avvicinamento della fauna ai centri abitati. Comprendere questo passaggio è fondamentale per costruire soluzioni efficaci e durature, capaci di superare l’approccio emergenziale e puntare su una gestione integrata e consapevole.

Dall’Himalaya all’Appennino: una lezione chiara

Nel suo racconto, Peluzzi richiama un’esperienza significativa vissuta nel 2023 durante un incontro nel Parco del Gaurishankar Everest, insieme a Phurba Tenjing Sherpa. In quell’occasione, il problema era rappresentato dai lupi che predavano i piccoli di yak, suscitando forte preoccupazione tra le comunità locali. La richiesta era drastica: allontanare definitivamente il lupo. Tuttavia, la riflessione proposta da Peluzzi ribaltava la prospettiva. Il vero cambiamento non era nel comportamento del predatore, ma nell’assenza dei pastori, che non accompagnavano più le mandrie come in passato. Senza protezione, gli animali domestici diventavano prede facili. La soluzione suggerita non era quindi l’eliminazione del lupo, ma il recupero di pratiche tradizionali, come l’uso di cani da guardiania, ad esempio il Pastore Abruzzese. Questo episodio dimostra come le dinamiche tra uomo e fauna siano universali e come le risposte più efficaci nascano dal riequilibrio delle attività umane, piuttosto che da interventi repressivi.

Il caso dei cinghiali: quando i rifiuti diventano attrattori

Traslando questa esperienza nel contesto italiano, Peluzzi individua una dinamica analoga nella crescente presenza di cinghiali nei centri abitati dell’Appennino e delle Alpi, in particolare nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La causa principale, secondo la sua analisi, è la gestione inadeguata dei rifiuti urbani. Ogni giorno, infatti, vengono lasciati all’esterno delle abitazioni sacchetti contenenti scarti organici facilmente accessibili, veri e propri richiami alimentari per la fauna. In queste condizioni, è inevitabile che gli animali scendano a valle e frequentino i centri abitati. Peluzzi propone quindi un cambio di paradigma: non considerare il cinghiale come un intruso, ma come un animale che sfrutta opportunità create dall’uomo. La soluzione passa attraverso l’adozione di sistemi di raccolta più sicuri, come isole ecologiche in metallo e cassonetti anti-intrusione, già utilizzati con successo in altre realtà. Questo approccio non solo riduce i rischi per la sicurezza pubblica, ma contribuisce anche a migliorare le condizioni igieniche e la qualità della vita nei territori coinvolti.

Una proposta progettuale per i territori del Gran Sasso

Partendo da queste osservazioni, Peluzzi lancia una proposta strutturata rivolta ai comuni delle aree montane del Gran Sasso Laga e territori limitrofi. L’obiettivo è sviluppare un modello sperimentale di gestione integrata della fauna selvatica, replicabile anche in altri parchi nazionali italiani. Il progetto si articola in diverse azioni coordinate: dalla prevenzione tramite una migliore gestione dei rifiuti, al monitoraggio scientifico con fototrappole e raccolta dati, fino agli interventi selettivi e controllati sugli esemplari problematici. Particolare attenzione viene data anche ai sistemi di prevenzione fisica, come recinzioni a basso impatto e protezioni per orti e aree verdi. Ma uno degli elementi più innovativi è rappresentato dall’investimento in educazione e sensibilizzazione: informare i cittadini, coinvolgere le comunità locali e promuovere una cultura della convivenza con la fauna. Non si tratta quindi di una semplice risposta emergenziale, ma di un vero e proprio cambio di visione, che mette al centro la responsabilità umana e la sostenibilità.

Verso una convivenza moderna e sostenibile

Il messaggio finale della proposta è chiaro: non è il cambiamento climatico né la presenza del lupo o del cinghiale a generare il problema, ma il modo in cui l’uomo gestisce il territorio. Continuare a cercare soluzioni drastiche o semplificate rischia di aggravare la situazione, mentre è necessario adottare un approccio più evoluto e scientifico. La convivenza tra uomo e fauna selvatica è possibile, ma richiede scelte consapevoli, investimenti mirati e una visione a lungo termine. Il progetto delineato da Peluzzi rappresenta un esempio concreto di questa prospettiva: integrare tradizione e innovazione, responsabilizzare le comunità e costruire modelli replicabili. In un contesto in cui i territori montani affrontano sfide sempre più complesse, questa proposta si configura come un punto di partenza per ripensare il rapporto tra ambiente, sicurezza e sviluppo sostenibile.