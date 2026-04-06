Forti piogge in Indonesia, crolla il soffitto all’aeroporto Soekarno-Hatta: panico tra i passeggeri | VIDEO

Le condizioni meteorologiche estreme con forti piogge che si sono verificate nei giorni scorsi hanno causato il crollo del tetto del Terminal 3 del Soekarno-Hatta International Airport (Soetta), a Tangerang, nella provincia di Banten, in Indonesia, che copriva le aree di servizio del terminal. Un video, girato da un passeggero lunedì 6 aprile e diventato virale sui social, mostra i momenti dell’incidente, ovvero il crollo del tetto al Gate 7 Partenze del Terminal 3 dell’aeroporto di Soetta. Nel video si nota una perdita d’acqua dalla parte superiore del tetto dell’aeroporto. Successivamente, la perdita si è aggravata fino al crollo del soffitto, con conseguente allagamento delle aree di attesa dei passeggeri.

Il racconto di un passeggero

“L’incidente al gate 7 è avvenuto intorno alle 13:40 WIB. C’era molta gente, grazie a Dio ho avuto il tempo di scappare“, ha dichiarato un passeggero diretto a Singapore, secondo quanto riportato da ANTARA. Secondo il suo racconto, al momento dell’incidente c’erano molti passeggeri in attesa di imbarcarsi. Poco dopo, però, dell’acqua è improvvisamente caduta dal soffitto, seminando il panico tra i passeggeri.

La risposta dell’aeroporto

In risposta a questo episodio, la filiale di PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) del Soekarno-Hatta International Airport (Soetta) di Tangerang ha confermato il crollo del tetto. Il vice responsabile della comunicazione e degli affari legali dell’aeroporto, Yudistiawan, ha dichiarato che, a seguito dell’incidente, diversi addetti dell’aeroporto sono intervenuti immediatamente per garantire che la situazione e i servizi di volo non subissero interruzioni. “Gli addetti operativi dell’aeroporto sono intervenuti tempestivamente, provvedendo alla pulizia e al contenimento dell’area interessata, in modo da riportare la situazione sotto controllo“, ha spiegato.

Ha sottolineato che il personale aeroportuale ha monitorato 24 ore su 24 tutte le strutture, comprese le infrastrutture dell’edificio, per individuare eventuali pericoli e allontanare i passeggeri e il personale aeroportuale, minimizzando così l’impatto. “A titolo precauzionale, si raccomanda agli utenti dei servizi aeroportuali di monitorare sempre gli aggiornamenti sugli orari dei voli attraverso i canali ufficiali delle compagnie aeree e i maxischermi in aeroporto, e di arrivare in anticipo per prevedere possibili modifiche agli orari dovute alle condizioni meteorologiche“, ha aggiunto.

Voli dirottati

Diversi voli in arrivo al Soekarno-Hatta International Airport (Soetta) sono stati dirottati oggi a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Yudistiawan, ha dichiarato che le forti piogge accompagnate da possibili raffiche di vento hanno causato disagi agli arrivi presso il principale scalo aereo indonesiano. “Le condizioni hanno influenzato diversi movimenti di volo, in particolare durante la fase di atterraggio all’aeroporto Soekarno-Hatta”, ha affermato, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANTARA.

Yudistiawan ha aggiunto che, in base ai dati del Centro di controllo operativo aeroportuale (AOCC), un totale di 12 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti per precauzione. Inoltre, 14 voli sono stati posti in attesa, 13 hanno effettuato una riattaccata a causa delle condizioni di atterraggio instabili e un aereo è tornato al piazzale. “La sicurezza del volo rimane la massima priorità in ogni decisione operativa“, ha affermato.

Ha aggiunto che le autorità stanno coordinando strettamente le proprie attività con AirNav Indonesia, le compagnie aeree e le altre parti interessate per garantire che le operazioni si svolgano in sicurezza e in modo ordinato nonostante le condizioni meteorologiche avverse.