Forti piogge in Indonesia: inondazioni a Bandar Lampung, centinaia di case colpite | VIDEO

Maltempo in Indonesia: le intense precipitazioni a a Bandar Lampung, accompagnate da fulmini e forti venti, hanno fatto sì che i canali di scolo non riuscissero a smaltire l'enorme quantità d'acqua, che è tracimata sulle strade e ha invaso le case dei residenti

Forti piogge in Indonesia: inondazioni a Bandar Lampung

Forti piogge si sono abbattute sulla città di Bandar Lampung, nella provincia di Lampung, in Indonesia, dal pomeriggio locale di oggi, martedì 14 aprile, causando inondazioni in quasi tutti i quartieri e ingorghi stradali nel centro città a causa dell’acqua che ha invaso le strade. Le intense precipitazioni, accompagnate da fulmini e forti venti, hanno fatto sì che i canali di scolo non riuscissero a smaltire l’enorme quantità d’acqua, che è tracimata sulle strade e ha invaso le case dei residenti. Di conseguenza, il traffico su diverse arterie principali della città ha subito notevoli disagi. Centinaia di abitazioni sono state colpite.

Il livello dell’acqua, a seguito delle forti piogge, ha raggiunto un’altezza variabile, in alcuni punti superando i 50cm. Un episodio notevole si è verificato all’incrocio che porta all’ospedale Abdoel Moeloek, dove il livello dell’acqua ha raggiunto quasi l’altezza di un’auto. A Pasir Gintung, l’acqua del fiume ha invaso le abitazioni. Su Jalan Onta Kedaton, l’acqua ha sommerso diversi oggetti domestici, come sedie e letti. “Le case sono allagate, i mobili sono danneggiati. Le strade sono congestionate a causa delle inondazioni: è un disastro. Molti veicoli sono bloccati nell’acqua e molti si sono guastati“, ha affermato un residente, citato dai media locali.

Al momento, non si registrano vittime. Ai residenti è consigliato di rimanere vigili per il rischio di ulteriori precipitazioni e nuove inondazioni.

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