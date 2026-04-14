Forti piogge in Indonesia: inondazioni a Bandar Lampung, centinaia di case colpite | VIDEO

Forti piogge si sono abbattute sulla città di Bandar Lampung, nella provincia di Lampung, in Indonesia, dal pomeriggio locale di oggi, martedì 14 aprile, causando inondazioni in quasi tutti i quartieri e ingorghi stradali nel centro città a causa dell’acqua che ha invaso le strade. Le intense precipitazioni, accompagnate da fulmini e forti venti, hanno fatto sì che i canali di scolo non riuscissero a smaltire l’enorme quantità d’acqua, che è tracimata sulle strade e ha invaso le case dei residenti. Di conseguenza, il traffico su diverse arterie principali della città ha subito notevoli disagi. Centinaia di abitazioni sono state colpite.

Il livello dell’acqua, a seguito delle forti piogge, ha raggiunto un’altezza variabile, in alcuni punti superando i 50cm. Un episodio notevole si è verificato all’incrocio che porta all’ospedale Abdoel Moeloek, dove il livello dell’acqua ha raggiunto quasi l’altezza di un’auto. A Pasir Gintung, l’acqua del fiume ha invaso le abitazioni. Su Jalan Onta Kedaton, l’acqua ha sommerso diversi oggetti domestici, come sedie e letti. “Le case sono allagate, i mobili sono danneggiati. Le strade sono congestionate a causa delle inondazioni: è un disastro. Molti veicoli sono bloccati nell’acqua e molti si sono guastati“, ha affermato un residente, citato dai media locali.

Al momento, non si registrano vittime. Ai residenti è consigliato di rimanere vigili per il rischio di ulteriori precipitazioni e nuove inondazioni.