Forti piogge in Indonesia: inondazioni travolgono tre sottodistretti nella Reggenza di Bogor | VIDEO

L’Agenzia regionale per la gestione delle catastrofi (BPBD) della Reggenza di Bogor, nella provincia di Giava Occidentale, in Indonesia, ha registrato l’allagamento di otto villaggi in tre sottodistretti a causa dello straripamento dei fiumi in seguito alle forti piogge che hanno colpito la zona nella sera locale di oggi, sabato 18 aprile. Adam Hamdani, responsabile della divisione Emergenza e Logistica della BPBD della Reggenza di Bogor, ha dichiarato che l’area più colpita è stata il distretto di Cigudeg, con sei villaggi interessati dalle inondazioni. “Nel distretto di Cigudeg, sei villaggi sono stati colpiti: Cintamanik, Argapura, Bangun Jaya, Rengasjajar, Tegalega e Batujajar”, ha affermato Adam. Ha spiegato che si sospetta che l’allagamento nell’area di Cigudeg sia stato causato dallo straripamento dei fiumi Tipar, Cipangaur e Kadaung a seguito delle intense precipitazioni.

Oltre a Cigudeg, le inondazioni si sono verificate anche nel distretto di Jasinga, in particolare nel villaggio di Cibarengkok, e nel distretto di Rumpin, che comprende i villaggi di Kampung Sawah e Leuwibatu. Secondo Adam, si sospetta che l’allagamento nel villaggio di Kampung Sawah sia stato causato da un’ostruzione nel corso del fiume nella zona, mentre nel villaggio di Leuwibatu che la causa sia stata lo straripamento del fiume Citempuhan.

L’allerta rimane

L’Agenzia regionale per la gestione dei disastri (BPBD), insieme ai funzionari di sottodistretto e di villaggio e ai volontari, continua a monitorare e intervenire nelle aree colpite per garantire la sicurezza dei residenti. Ha affermato che le acque alluvionali nel distretto di Cigudeg si stanno attualmente ritirando, ma gli ufficiali rimangono in stato di allerta per prevedere la possibilità di ulteriori piogge che potrebbero causare nuove inondazioni.