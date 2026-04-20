Forti piogge in Malesia: inondazioni e alberi caduti nella Klang Valley | VIDEO

Forti piogge hanno provocato inondazioni improvvise e la caduta di alberi in diverse zone della Klang Valley, nello stato di Selangor, in Malesia, peggiorando la congestione del traffico nelle ore di punta nella sera locale di oggi, lunedì 20 aprile. Diversi post sui social media segnalano un’inondazione improvvisa vicino all’uscita di Sungai Buloh lungo la New Klang Valley Expressway, che ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Sulla Federal Highway, le inondazioni improvvise vicino a I-City hanno bloccato il traffico da Bukit Raja verso Shah Alam, provocando code interminabili da Klang.

Segnalati, inoltre, allagamenti in diverse zone di Shah Alam, in particolare nel Settore 13, e gravi ingorghi stradali a seguito degli allagamenti improvvisi a Kampung Melayu Subang, con importanti arterie stradali, tra cui Jalan KTM Sungai Buloh, gravemente colpite.

Segnalati alberi caduti lungo Jalan Ampang e Jalan Nagasari a Kuala Lumpur, con diversi veicoli danneggiati. Nel frattempo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso del Selangor ha comunicato che rami di alberi hanno completamente bloccato Jalan Prima Selayang 7 a Batu Caves. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti, ma i danni sarebbero stati lievi.