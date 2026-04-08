Forti piogge sulla Repubblica Dominicana: la Grande Santo Domingo si sveglia allagata | VIDEO

La Grande Santo Domingo, che comprende il Distretto Nazionale e la provincia di Santo Domingo, si è svegliata allagata a causa delle intense piogge cadute per gran parte delle prime ore del mattino, conseguenza di una depressione che ha interessato la Repubblica Dominicana. Fin dalle prime ore del mattino, i residenti di diversi settori del Distretto Nazionale, così come di Santo Domingo Est e Santo Domingo Ovest, hanno segnalato allagamenti sia nelle strade che nelle case, con gravi disagi per gli spostamenti verso il lavoro e la scuola. Gravi allagamenti sono stati segnalati nelle strade del settore El Millón, sempre nel Distretto Nazionale. Il livello dell’acqua ha raggiunto proporzioni allarmanti, sommergendo di fatto i veicoli parcheggiati e arrivando quasi all’altezza delle recinzioni degli edifici, a dimostrazione della portata dell’evento e dell’impatto delle piogge in questa zona residenziale.

Anche a Santo Domingo Est la situazione è critica. Si registrano allagamenti sull’autostrada Mella e sull’autostrada Mendoza, dove il traffico è stato gravemente compromesso. Anche l’autostrada Duarte è stata completamente allagata al chilometro 18, e scene simili avvengono in vari settori del Distretto Nazionale e di Santo Domingo Est, a dimostrazione dell’entità delle precipitazioni.

Colpita anche San Miguel de Manoguayabo

Tra le zone più colpite figura anche San Miguel de Manoguayabo, nella provincia di Santo Domingo Ovest, che si è svegliata completamente sommersa. I nubifragi, iniziati nelle prime ore del mattino, hanno causato gravi allagamenti nelle strade e nelle abitazioni, ostacolando il traffico e generando preoccupazione tra i residenti. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano strade trasformate in fiumi, con veicoli parzialmente sommersi e pedoni che cercano di farsi strada tra le acque. Finora non sono segnalate vittime.

Province in allerta

Le autorità avevano già avvertito ieri dell’impatto di una depressione che avrebbe generato forti piogge in gran parte del Paese, tenendo diverse province in stato di allerta. L’ultimo rapporto del Centro operativo per le emergenze (Coe), diffuso ieri pomeriggio, ha portato a 16 il numero delle province in allerta a causa delle persistenti piogge.