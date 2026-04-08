Frana di Petacciato: meccanismo di scivolamento profondo attivato da saturazione e piogge prolungate

La frana storica di Petacciato è tornata a muoversi il 7 aprile 2026 spaccando di fatto in due l’Italia lungo l’Adriatico, con autostrada, ferrovia e statale chiuse e decine di persone costrette a lasciare le proprie case. Da oltre un secolo il versante nord-est di Petacciato è segnato da una frana profonda che scende dalle case fino alla costa, in uno dei movimenti franosi più estesi d’Europa. Qui affiorano le argille grigio-azzurre della fascia adriatica, terreni fragili che, quando si saturano d’acqua, perdono resistenza e diventano un vero “piano di scivolo” per il versante.

La riattivazione del 7 aprile è arrivata dopo i giorni di alluvione che hanno colpito il Basso Molise: l’acqua piovana, infiltrandosi in profondità, ha aumentato le pressioni nei terreni argillosi fino a riaccendere il movimento lento ma inesorabile della frana. Le conseguenze sono pesantissime: chiusura del tratto molisano dell’A14 tra Vasto Sud e Termoli, stop alla linea ferroviaria adriatica fra Abruzzo e Molise e nessuna alternativa sulla statale 16, anch’essa interrotta.

Evacuazioni e tempi lunghi

Per motivi di sicurezza, il Comune ha disposto l’evacuazione di una cinquantina di residenti nelle aree più esposte, mentre tecnici e vigili del fuoco sorvegliano il versante e le principali infrastrutture nazionali che lo attraversano.

I tecnici avvertono che non si tratta di un’emergenza risolvibile in pochi giorni: i tempi per ripristinare autostrada e ferrovia si misurano in settimane, se non in mesi, perché prima il movimento franoso deve stabilizzarsi.

Perché si muove: il ruolo dell’acqua

La frana di Petacciato è una tipica frana in argilla “controllata” dall’acqua di falda: più le piogge sono lunghe e abbondanti, più cresce la pressione nei terreni profondi e più il versante tende a muoversi. La storia recente lo conferma: le grandi riattivazioni coincidono con periodi di precipitazione prolungata, non necessariamente con un singolo temporale estremo.

Sempre secondo i tecnici, il nodo è proprio la gestione dell’acqua nel sottosuolo: quando la falda si innalza, le pressioni interstiziali aumentano e l’argilla si comporta come un materiale lubrificato, riducendo l’attrito lungo le superfici di scorrimento. È un meccanismo che, in un clima sempre più segnato da alluvioni improvvise e lunghi periodi secchi, rischia di ripetersi con frequenza crescente in molte aree dell’Appennino meridionale.

Il maxi progetto da 27 milioni

Per provare a governare un fenomeno così complesso, la Regione Molise ha messo a gara all’inizio del 2026 un grande progetto di stabilizzazione da 27 milioni di euro, basato sul lavoro della società di ingegneria Technital. L’obiettivo è mettere in sicurezza l’abitato e due infrastrutture strategiche per il Paese, A14 e linea ferroviaria adriatica, intervenendo sulle cause idrogeologiche profonde della frana.

Il piano è stato ridimensionato rispetto a una versione iniziale da circa 90 milioni: le risorse disponibili hanno imposto di concentrare gli sforzi sulle zone più critiche, lasciando fuori una parte del grande corpo di frana. Questo significa che si punta a ridurre in modo significativo il rischio sulle aree vitali, ma il versante nel suo complesso resterà comunque da monitorare e gestire nel lungo periodo.

Pozzi drenanti: svuotare l’acqua in profondità

Il cuore del progetto sono dodici grandi pozzi drenanti, profondi decine di metri, collegati a una rete di dreni orizzontali e verticali che intercetteranno l’acqua in pressione nei terreni profondi per convogliarla a valle per gravità. Alcuni pozzi saranno scavati sotto l’abitato, altri in basso verso le infrastrutture, così da abbassare il livello di falda lungo l’intero profilo del versante.

L’ingegnere Francesco Barile, esperto di infrastrutture di trasporto, sintetizza così la logica dell’intervento: «I pozzi, con i drenaggi, abbassano la falda e quindi eliminerebbero l’acqua che costituisce il lubrificante agente sulla superficie di scivolamento». C’è però un limite fisico: la superficie di scorrimento principale è ancora più profonda dei pozzi, motivo per cui il progetto rappresenta un compromesso tra ciò che sarebbe ideale fare sul piano tecnico e ciò che è sostenibile sul piano economico.

Tiranti, pendii e acque di pioggia

Accanto al drenaggio profondo, il piano prevede tiranti e opere di consolidamento nella parte alta del versante, a ridosso delle case, per contrastare gli sforzi che tendono a trascinare il terreno verso valle. Le scarpate superficiali saranno rinforzate e rinverdite con tecniche di ingegneria naturalistica, per contenere i movimenti più superficiali e limitare l’erosione.

Una parte decisiva del lavoro, spesso meno visibile ma altrettanto strategica, riguarda la regimazione delle acque meteoriche.

Canali, fossi sistemati e drenaggi serviranno a evitare che le piogge continuino ad alimentare la frana infiltrandosi nel versante, convogliando invece le acque in modo controllato verso il mare.

Sensori e satelliti: la frana sotto controllo

Un sistema di monitoraggio avanzato seguirà la frana nelle fasi prima, durante e dopo i lavori, con sensori che misureranno in tempo reale spostamenti del terreno e pressioni dell’acqua in profondità. Inclinometri, piezometri ed extensimetri, collegati da remoto, permetteranno di capire se le opere stanno funzionando e di intervenire in caso di nuovi segnali di instabilità.

A questo si può affiancare l’occhio dei satelliti: le tecniche InSAR oggi consentono di misurare deformazioni dell’ordine dei millimetri sull’arco di anni, costruendo vere e proprie “storie” di come si muove un versante. Applicate a un caso come Petacciato, offrirebbero uno strumento prezioso di allerta precoce, in grado di segnalare accelerazioni della frana prima che le crepe sul terreno diventino visibili.

Il “laboratorio” Civitacampomarano

Quello di Petacciato non è l’unico grande fronte franoso del Molise sotto i riflettori.

A Civitacampomarano, in provincia di Campobasso, un intervento da 8,2 milioni di euro firmato ancora da Technital punta a ridurre il rischio di una frana che minaccia direttamente il centro abitato. Anche qui la ricetta è integrata: drenaggi profondi, tiranti, micropali e opere di regimazione delle acque per restituire stabilità al versante e sicurezza alle case costruite sopra.

«Quando parliamo di frane complesse, l’elemento che spesso fa la differenza è l’acqua nel sottosuolo: intercettarla, governarla e ridurre le pressioni è il primo passo per restituire stabilità a un versante», sottolineano i tecnici della società.

Un rischio strutturale nell’Italia che cambia

Petacciato è un caso simbolo di un problema molto più vasto. Secondo i dati ISPRA, quasi un quarto del territorio nazionale è classificato a pericolosità da frana e oltre cinque milioni di persone vivono in aree potenzialmente esposte. In questo quadro, i cambiamenti climatici stanno giocando un ruolo chiave: piogge più intense e concentrate, alternate a lunghi periodi di siccità, stressano i versanti e aumentano la probabilità di riattivazione dei movimenti profondi in argilla. È esattamente lo scenario che ha portato alla riattivazione del 7 aprile a Petacciato, dove i giorni di alluvione nel Basso Molise hanno dato la spinta decisiva a un equilibrio già precario.

Il nodo delle risorse

Il grande dilemma resta quello delle risorse: i 27 milioni per Petacciato coprono solo una parte del versante, rispetto a un fabbisogno tecnico stimato in circa 90 milioni. Anche a lavori conclusi, dunque, la frana non scomparirà: sarà resa più controllabile, ma continuerà a richiedere manutenzione continua dei pozzi, aggiornamento dei sistemi di monitoraggio e ulteriori fasi di intervento.

Per una regione come il Molise, e per l’Italia nel suo complesso, il caso di Petacciato pone una domanda scomoda ma inevitabile: quanto siamo disposti a investire, e per quanto tempo, per convivere in sicurezza con un territorio fragile. La risposta, ancora una volta, passa dall’acqua che scorre sotto i nostri piedi, ma anche dalle scelte politiche e finanziarie in superficie.