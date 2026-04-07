Frana in Molise, Palazzo Chigi segue l’emergenza in tempo reale: la nota

Una frana riattivatasi nelle prime ore della mattinata ha provocato una situazione di emergenza nel Molise, con conseguenze rilevanti per l’intero sistema dei trasporti nazionale. Il movimento franoso ha infatti interrotto simultaneamente tre arterie fondamentali: l’Autostrada A14, la Strada Statale 16 e la linea ferroviaria adriatica. Si tratta di collegamenti strategici che garantiscono la continuità tra Nord e Sud lungo la costa orientale, e la loro interruzione sta di fatto dividendo in due il Paese. Il blocco della circolazione ha già generato disagi significativi per cittadini, pendolari e trasporti commerciali, con inevitabili ripercussioni anche sul piano economico e logistico. Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione, mentre cresce la preoccupazione per la stabilità dell’area interessata dal dissesto.

Il governo in prima linea: coordinamento e monitoraggio continuo

Da Palazzo Chigi fanno sapere che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue direttamente l’evolversi della situazione ed è in costante contatto con i principali responsabili istituzionali coinvolti nella gestione dell’emergenza. Tra questi figurano il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il coordinamento tra le istituzioni è continuo e finalizzato a garantire una risposta tempestiva ed efficace. L’obiettivo è quello di contenere i disagi, assicurare la sicurezza dei cittadini e predisporre tutte le misure necessarie per affrontare una crisi che presenta elementi di complessità elevata.

Protezione Civile al lavoro: assistenza e gestione dell’emergenza

La Protezione Civile è intervenuta immediatamente attivando il proprio Comitato Operativo, riunito in seduta permanente per gestire la fase più critica dell’emergenza. Le prime azioni si sono concentrate sull’assistenza alla popolazione evacuata dalle aree a rischio, garantendo accoglienza e supporto logistico. Parallelamente, sono in corso le valutazioni per individuare soluzioni temporanee che possano ripristinare almeno in parte i collegamenti interrotti. La priorità resta la sicurezza, motivo per cui ogni intervento viene pianificato con estrema cautela. Le squadre tecniche sono impegnate in sopralluoghi e monitoraggi continui, mentre si studiano percorsi alternativi per limitare l’isolamento delle zone coinvolte.

Verifiche tecniche prima di ogni intervento

Al momento, la frana risulta ancora attiva, rendendo impossibile qualsiasi intervento immediato di ripristino delle infrastrutture danneggiate. Le autorità competenti hanno sottolineato che ogni decisione operativa sarà presa solo al termine delle verifiche tecniche attualmente in corso. Si tratta di analisi fondamentali per comprendere la stabilità del terreno e valutare i rischi residui, evitando interventi che potrebbero mettere in pericolo operatori e cittadini. Solo una volta accertate le condizioni di sicurezza sarà possibile pianificare lavori di ripristino della viabilità stradale e ferroviaria. Nel frattempo, resta alta l’attenzione su un evento che evidenzia ancora una volta la fragilità idrogeologica di alcune aree del Paese e la necessità di interventi strutturali di prevenzione.

La nota di Palazzo Chigi

“Questa mattina si è riattivata una storica frana in Molise, che sta di fatto dividendo in due l’Italia, interrompendo contemporaneamente l’Autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con i ministri competenti, Matteo Salvini e Nello Musumeci, con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e segue gli aggiornamenti in tempo reale.

La Protezione Civile ha da subito convocato il proprio Comitato Operativo, che è riunito in seduta permanente, per la gestione della prima emergenza volta alla accoglienza dei cittadini evacuati e per definire le azioni da intraprendere per assicurare i collegamenti nell’attesa del ripristino della viabilità. Poiché la frana risulta ancora attiva, qualsiasi intervento volto al ripristino della viabilità e della rete ferroviaria sarà valutato solo al termine delle verifiche tecniche attualmente in corso”, si legge nella nota.